Comité de normalisation à la FGF : les premiers mots de Mariam Sy Diallo

Suite à sa nomination à la tête du comité de normalisation de la fédération Guinéenne de football par la FIFA, Mariam Sy Diallo a livré ses premiers sentiments suite à sa nomination.

Avec les problèmes qui assaillent actuellement l’instance dirigeante du football guinéen et les tâches qui attendent le comité de normalisation, Mariama Sy Diallo espère réussir sa mission avec toute son équipe pour apporter de la stabilité au sein de la Féguifoot.

« J’ai accueillie la nouvelle avec beaucoup d’humilité. Je remercie la FIFA, la CAF et le gouvernement guinéen pour la confiance. Je pense que la FIFA a choisi une personne neutre pour apporter la stabilité et la sérénité à la fédération guinéenne de football. C’est hier ( Mardi 30 Novembre à 23 heures ) que j’ai reçue la lettre de la FIFA. Donc, je vais prendre quelques jours pour m’imprégner et évaluer la situation. Je compte sur les journalistes pour nous aider à calmer le jeu », a souligné l’ancienne ministre du Tourisme et de l’hôtellerie de la Transition 2009-2010 dans « Mirador »

Le mandat du comité de normalisation prendra fin le 30 juin 2022.

Kalidou Diallo