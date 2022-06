Comité national olympique et sportif guinéen : Elhadj Ben Daouda Nassoko élu pour un mandat de 4 ans

Sous les auspices du CIO, le comité national olympique et sportif guinéen a tenu sa 14ème assemblée générale élective ce samedi 11 juin 2022, dans un réceptif hôtelier de la place.

Elhadj Ben Daouda Nassoko, président de la fédération guinéenne de Triathlon et secrétaire général du dit comité depuis 2013, a été plébiscité à la majorité des voix (25 voix sur 30) par les présidents des 30 fédérations sportives nationales affiliées au comité national olympique.

Élu pour un mandat de 4 ans à la tête de cette structure sportive, Elhadj Ben Daouda Nansoko a précisé pour la circonstance : « C’est avec une grande émotion que je prends la parole, après cette grandiose élection à la tête de la plus grande institution olympique et sportif guinéen. Je remercie infiniment le bon Dieu, mes parents auxquels je dois tout et je remercie particulièrement cette équipe qui a cru en moi, en ma disponibilité, à mon engagement, à ma passion tout court. »

Pour ses priorités, il explique : « Cette première préoccupation reposera sur un état des lieux qui consistera à déterminer la photographie du comité national olympique à ce jour. Déterminer ses faiblesses et les opportunités qui peuvent s’offrir à elle, mais également instaurer un plan stratégique, qui sera une feuille de route qui s’étendra jusqu’en 2032, à travers lequel nous déterminerons les acteurs de la stratégie et la stratégie les plus efficaces qui nous permettront d’atteindre les objectifs. »

Le président sortant, Maitre Naby Ibrahima Camara, après 22 ans de présidence à la tête de cette structure sportive, donne son discours d’au revoir à l’endroit des cadres du mouvement sportif guinéen en précisant : « Je suis persuadé qu’en mettant ensemble nos énergies et avec la volonté que je connais des cadres évoluant au sein des fédérations sportives nationales, nous arriverons dans l’avenir à faire de notre pays un pôle lumineux du mouvement olympique africain. C’est le moment aussi de réitérer notre profonde reconnaissance au CIO et à L’ACNOA pour leur soutien permanent à la réalisation des activités de notre comité national olympique. »

En plus, il ajoute : « Après 70 ans d’activités sportives durant lesquelles j’ai été athlète, entraineur, instructeur de la CAF et de la FIFA, président du dit comité, je vous annonce que tout cela s’arrête aujourd’hui. Enfin, je vous souhaite du bon chemin pour la promotion du sport et de l’olympisme en Guinée. »

A rappeler que cette 14ème assemblée générale élective du comité national olympique et sportif guinéen a été supervisée par le représentant du comité olympique international et Association des comités nationaux olympiques d’Afrique, le Beninois Julien Minavoa et le représentant du ministre des Sports, le Directeur national adjoint des Sports et des Activités Physiques, Djibril Kaké.

Voici la nouvelle équipe du CNOSG (11 membres)

1-Elhadj Ben Daouda Nassoko (président)

2-Moustapha Dianè (1er vice-président)

3-Mamadouba Paye Camara ( 2ème vice-président)

4-Aissatou Thiam (3ème vice-présidente)

5-Dr Bambè Sako (4ème vice-présidente)

6-Ansoumane Soumah (secrétaire général)

7-Oumar Condè (secrétaire général adjoint)

8-Cheik Condè (Trésorièr général)

9-Mariame Layla Béavogui (Trésorière générale adjointe)

10- Madany Camara (Membre)

11-Mohamed Manda Sylla (Membre).

Kalidou Diallo