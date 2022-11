Commerce extérieur : le dg Mamoudou Diané vante les acquis du GUGEG

A l’occasion d’un déjeuner débat, des responsables du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG), ceux de Webb fontaine Guinée et les opérateurs économiques guinéens ont échangé jeudi, 10 novembre dernier dans un hôtel de Conakry autour des acquis, les améliorations à apporter et la présentation des fonctionnalités prévues dans les semaines à venir.

Dans son allocution, le Directeur Général (dg) du GUCEG est revenu sur les missions et les objectifs du GUCEG qui à travers un seul point d’entrée permet d’accéder à l’ensemble des procédures et services liés au commerce international.

Selon Mamoudou Diané, le GUCEG permet aux différents acteurs du commerce international de soumettre leurs dossiers; consulter l’état d’avancement de leurs transactions; payer les frais liés à leurs opérations d’importation et/ou d’exportation; faciliter et simplifier les procédures liées au commerce Extérieur; réduire les coûts et les délais;

-Garantir traçabilité et la transparence des procédures du commerce extérieur; sécuriser les recettes de l’État et les autres intervenants;

-Réduire le nombre de démarches et de formalités à accomplir »

Depuis son lancement en 2019 sous Alpha Condé, le GUCEG, informe M. Diané, a déployé entre autres lportail d’informations commerciales; la gestion en ligne des domiciliations bancaires et des intentions d’importation et d’exportation; le contrôle en ligne des DDI/DDE au cordon douanier; lepaiement en ligne des DDI/DDE; la gestion en ligne des licences d’importation et d’exportation. des escales Navires et des Manifestes; la gestion des statistiques et également la soumission en ligne de la déclaration en Douane, à partir du GUCEG.

Plus loin, le directeur général a souligné par ailleurs les acquis du GUCEG. Il cite entre autres:

-Stimuler les droits et taxes import-Export;

-Recenser l’ensemble des intentions d’importation ou d’exportation ;

-Réduire des délais de soumission des DDI/DDE à moins de 5mn et de celui de leur traitement à 24h maximum;

-Faciliter le paiement en ligne des transactions grâce à l’interconnexion aux 16 banques commerciales de la place et à la Banque Centrale;

-Dématérialiser les annonces navires pour les compagnies maritimes;

-Produire les statistiques fiables et ciblées pour les acteurs.

Aussi faut-il noter que depuis sa création en 2019 jusqu’en avril 2022, le GUCEG a permis l’enregistrement de 2 000 organisations, la formation de plus de 5 000 personnes, de délivrer plus de 100 000 DDI/DDE, le paiement de plus 40 000 déclarations.

Le GUCEG couvre tous les modes de transport, du pré dédouanement, le dédouanement aux opérations logistiques.

Sadjo Bah