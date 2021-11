Commissariat central de Siguiri : Colonel Bakary Diawara passe le témoin au Colonel Telly Barry

Après plus de 2 ans à la tête du commissariat central de Siguiri, le lieutenant-colonel Bakary Diawara a passé le témoin à son successeur, Colonel Telly Barry. C’est le commissaire divisionnaire de la région administrative de Kankan qui a présidé la cérémonie de passation de service entre les deux personnalités.

C’était en présence du commandant de la gendarmerie territoriale de Siguiri, lieutenant-colonel et de plusieurs autres invités de marque. A cette occasion, Moussa Traoré a félicité le commissaire sortant pour, dit-il, les nombreux acquis obtenus depuis son arrivée, en 2018.

« Je suis très content pour un moment historique. Parce que nous avons lutté ensemble avec Bakary Diawara. Il a été notre guide, un conseiller et un grand-frère pour nous tous. C’est une fierté pour lui, car il a servi la nation de façon loyale », a-t-il témoigné.

Dans son intervention, le commissaire sortant a fait ses adieux au personnel en ces termes : « vous m’avez tout donné, que Dieu vous bénisse et vous protège. Je demeure policier sans démagogie. J’ai pardonné tout le monde et je vous demande de me pardonnez aussi. Je suis entièrement à votre disposition et je vous remercie infiniment… »

Quant au commissaire central entrant, Colonel Telly Barry a rassuré la hiérarchie policière qui ne ménagera aucun effort pour le progrès de la police à Siguiri. « Je n’ai pas assez de choses à dire aujourd’hui. Je voudrais tout simplement vous dire que nous allons nous battre pour relever beaucoup de défis. J’encourage tous mes collaborateurs à redoubler encore beaucoup d’efforts », a-t-il mentionné.

Moussa Koutoubou Condé correspondant à Siguiri

