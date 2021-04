Commission de recours à la Féguifoot : ‘’ça fait du bien au football guinéen’’ (Akoï Koivogui)

Ce mercredi, 31 mars 2021, la Fédération guinéenne de football, à travers ses 65 membres statutaires, mettait en place les quatre organes juridictionnels et indépendants de leur institution footballistique. C’est dans ce cadre que notre reporter a tendu son micro au secrétaire général de la fédération guinéenne de football, Akoï Koivogui à la sortie de cette 18ème assemblée générale extraordinaire de la Féguifoot.

« Si aujourd’hui, on a cette commission recours, je pense qu’il faut s’en féliciter. Et il ne faut pas que les gens croient que ça nous gêne. Au contraire, ça fait du bien au football Guinéen, parce qu’on devient un exemple. Dans quelques années, on nous donnera raison. On dira que la Féguifoot a été d’abord l’une des premières fédérations à implanter les organes juridictionnels et indépendants. On se félicite aujourd’hui de ce travail qui est fait. Et surtout, le grand projet qui concerne ces commissions, c’est la mise en place du comité exécutif », a-t-il indiqué.

Kalidou Diallo