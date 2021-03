Communauté guinéenne de New York, New Jersey et Connecticut : le bureau sortant reste en place jusqu’à la prochaine élection (communiqué)

A Monsieur Mamadou Maka Bah Président de la GUICA de NY, NJ, CT

Messieurs les membres du bureau de la GUICA ;

Mes chers compatriotes.

Mandaté par le Bureau de la GUICA, depuis le 1er Novembre 2020, j’ai eu le privilège de rencontrer pour la troisième fois en tant que président d‘honneur les sages et les présidents des trois Etats ci-dessus cités à travailler les différents présidents des trois Etats (NY, NJ, CT) afin de créer un bon climat de renouvellement du bureau sortant.

Dans ce cadre, J’ai eu à organiser avec les sages et les présidents des communautés des différents Etats pour :

1er point : Commission Électorale de 13 membres a été mis sur pied.

Le 2e point : Renouvellement du bureau de la GUICA, prévu le 16 avril 2021.

Vu le retard de la tenue des élections causé par la maladie du Covid 19,

Vu aussi l’approche du mois de Ramadan prévu le 12 avril 2021,

Vu que le temps du 16 avril est trop proche et ne sera plus convenable,

Vu que le mandat du bureau sortant prendra fin le 16 avril 2021,

Les sages et les Présidents des quatre régions naturelles de New York ; les sages et les présidents de New Jersey, Connecticut et les membres de la commission électorale présent ont recommandé à l’unanimité à ce que le Bureau Exécutif sortant de la GUICA, NY-NJ-CT reste en place jusqu’à l’élection du nouveau bureau.

Le 3e point : Revue des Statuts et règlement intérieure de NY- NJ-CT,

A cet effet, vu la complémentarité et l’entraide qui a toujours existe entre les trois Etats ci-dessus cités, et pour renforcer la cohésion sociale, le président d’honneur, les sages, les présidents et la commission électorale ont voté à l’unanimité pour la mise sur pied d’une commission de révision des statuts et règlements intérieurs, composée de 4 membres par Etats, d’ici le 14 mars 2021.

Dans le souci de la consolidation de la cohésion sociale et de la fraternité entre les Guinéens, je vous prie monsieur le président, d’accepter mes sentiments fraternels de haute considération.

Mohamed Sara Diallo

Président d’honneur de la GUICA.NY-NJ-CT.