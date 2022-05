 Commune de Ratoma : un corps sans vie découvert ce lundi matin, à Kiroty

Tôt ce lundi matin, le secteur 5 de Nongo Kiroty s’est réveillé avec le cri de Ernest Bangoura suite à la découverte du corps d’un nouveau-né de sexe féminin dans une benne à ordures.

Éboueur de profession, Ernest Bangoura revient sur les faits : « c’est aux environs de 8h, comme tous les jours, que j’ai décidé de faire le tour de ramassage des ordures du quartier. A mon fort étonnement, dans ce secteur, il y avait des insectes et une forte odeur. Et quand j’ai ouvert la benne à ordures, il y avait un nouveau-né emballé dans un tissu bleu en état de décomposition à l’intérieur. C’est ainsi que j’ai crié et les voisins sont sortis ».

Aussitôt, la police scientifique a été alertée par les riverains. Ce cas est le deuxième dans ce même secteur en l’espace de quatre jours à peine, nous témoigne le président de la Jeunesse de Nongo.

« Cette découverte n’est pas une surprise pour moi ce matin. En l’espace de 4 jours, c’est le 2e corps que nous découvrons dans le même secteur mais de justesse le premier a été sauvé », dit-il et prévoit d’impliquer les autorités afin de mettre fin à cette situation.

« Nous demandons, avec l’aide des autorités et de tout un chacun, de mettre fin au jet de bébés. En interne, nous allons mener des enquêtes parce qu’il y a un lieu à côté qui accueille assez de jeunes filles et désigner les jeunes qui vont veiller dans le quartier afin d’avoir un œil vigilant sur le quartier, surtout pendant les heures tardives. Heures propices à ces faits », suggère Théodore Monémou, au nom de la Jeunesse du quartier.

Mariame Mayi Cissé