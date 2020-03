Commune urbaine de Labé : le Oui l’emporte, le RPG obtient 2076 voix, 381 (Ufd) et 282 (Upr)

Au lendemain du double scrutin législatives et référendaire, contesté par l’opposition et émaillé d’incidents, les résultats provisoires sont tombés ce soir dans la commune urbaine de Labé, chef-lieu de la Moyenne Guinée et fief de l’opposition.

Selon les chiffres donnés par la commission administrative de centralisation du vote, le candidat du RPG Arc en Ciel à l’uninominal de Labé arrive en tête avec 2076 voix. Suivi du candidat de l’UFD de Mamadou Baadiko Bah qui obtient 381 et 282 voix pour l’UPR de Bah Ousmane.

Selon le président de la Cepi, Elhadj Lamine Sangaré, ‘’c’est au total 77 757 électeurs qui sont inscrits au compte de la commune urbaine de Labé. Tous les 201 bureaux de vote ont fonctionné dans les cinq centres retenus pour le double scrutin législatif et référendaire tenu dimanche 22 mars 2020. Malheureusement, 10 quartiers sur les 28 quartiers de la commune urbaine de Labé ont eu zéro électeur dans ces élections. Pour l’heure, on n’a pas pu avoir le nombre de bulletins nuls et le nombre de votants. Et quant à la proportionnelle, les résultats restent encore inconnus. S’agissant des résultats du référendum, le Oui l’emporte avec 2511 voix et le non 594 voix”, explique-t-il.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé