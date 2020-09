Communiqué relatif à la suspension d’un membre de l’AGEPI

Conakry, le 2 septembre 2020- Le Bureau exécutif de l’Association Guinéenne de la Presse Indépendante (AGEPI) réuni le mardi 1erseptembre 2020 à son siège sis immeuble Baldé Zaïre, Sandervalia, Kaloum, Conakry a pris la décision de suspendre de M. Ousmane Camara dit Grec directeur de publication du journal La Priorité, pour une période de trois (3) ans allant du mercredi 2 septembre 2020 au vendredi 1er septembre 2023 assortie de l’interdiction de l’édition dudit journal durant cette période inclusivement.

Cette décision fait suite à la plainte formulée auprès de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) par le journaliste Antoine Kourouma c o-animateur de l’émission « Les grandes Gueules » d’Espace FM et Espace TV du groupe Hadafo Média, et relative à des faits d’usurpation d’identité dans le seul dessein d’escroquer des hautes personnalités de la République et des membres du corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée.

Le lundi 31 août 2020, le Bureau exécutif de l’AGEPI a été informé du placement en garde à vue de l’interpellé M. Ousmane Camara dit Grec directeur de publication du journal La Priorité.

Une délégation du Bureau exécutif de l’AGEPI a été reçue par le journaliste Antoine Kourouma l equel a relaté les mobiles de la plainte formulée à l’encontre de M. Ousmane Camara dit Grec directeur de publication du journal La Priorité auprès de la DCPJ.

Après les échanges avec la victime, la délégation du Bureau exécutif de l’AGEPI a été reçue par la hiérarchie de la DCPJ et pris langue avec la personne interpellée.

Par la suite, l’AGEPI a bien accueilli la décision du journaliste victime de formuler un acte de désistement afin de permettre aux parties de laver le linge sale en famille.

Ainsi, le sieur Ousmane Camara dit Grec, directeur de publication du journal La Priorité, a été mis à la disposition de l’AGEPI en présence du journaliste Antoine Kourouma.

Prenant acte du désistement de la victime, le Bureau exécutif de l’AGEPI salue l’esprit de confraternité dont a fait preuve le journaliste Antoine Kourouma malgré les préjudices morale et financier subis.

Par la même occasion, remercie vivement les autorités de la DCPJ pour l’intérêt qu’elles accordent à la presse.

Face à cette situation qui interpelle chacun et tous, le Bureau exécutif de l’AGEPI appelle ses membres à rester et demeurer des modèles de probité morale dans l’exercice de leurs activités d’éditeur de presse imprimée et à toujours donner le meilleur exemple en matière de bonne conduite en société.

Le Bureau Exécutif