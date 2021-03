Communiqué relatif à la vaccination contre la Covid-19 à Conakry

Le Ministère de la santé, à travers l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), porte à la connaissance des personnes âgées de 50 ans et plus, des personnes ayant des comorbidités et personnels de santé des structures privées qu’à compter de demain Mercredi 24 mars 2021, le premier tour de la campagne de vaccination contre COVID – 19 pour les 20 quartiers les plus touchés debute dans les cinq communes dans les sites ci-dessous :

1- COMMUNE DE DIXINN

Site CMC Minière personnel santé (E1) Site Camayenne secteur 1 maison des jeunes (E2) pour le quartier Camayenne

2- COMMUNE DE KALOUM :

• Centre de Koulewondy pour le personnel de santé des structures sanitaires privées

• Site Boulbinet secteur Henry Guichard chez le chef secteur pour les secteurs du quartiers Boulbinet

3- COMMUNE DE MATAM

• CMC Matam pour le personne de santé des structures sanitaires privées Site Coleyah cité au CMC de Coléah pour les habitants de Coleyah

4- COMMUNE DE MATOTO

• Centre de santé de Tombolia pour le personnel de santé des structures privées

Site Matoto Centre Secteur Marché au niveau de l’ex Ex centre de santé de Matoto au bord de l’autoroute Lot 1 .pour les qurtiers Matoto centre , matoto Marché, matoto Khabitaya; Lot 2 . Symbaya I, SymbayaII et Symbaya écolé; Lot 3. Sangoyah mosqué , Kissosso, Kissosso plateau

• Site Gbessia port 1 à la permenance Lot 1 .pour les quartiers Gbessia centre, Gbessia port I, Gbessia port II Lot 2 . Gbéssia cité I , Gbéssia cité II, Gbéssia cité III, Gbéssia cité Ecole, Gbéssia Olympio et Gbéssia cité de l’aire

Site Yimbaya en face école hadja Aicha Bah Lot 1: pour les quartiers de Yimbaya école, Yimbaya permanance; Lot 2: pour les qurtiers de Yimbaya port , Yimbaya Tanerie

Site Kissosso en face de Esperance pour les quartiers de Kissosso et Kissosso plateau

5- COMMUNE DE RATOMA

• Site Centre de santé lambanyi pour le personnel des structures sanitaires privées Site Ratoma dispensaire siege du quartier Lot 1: Ratoma centre et Ratoma dispensaire Lot 2 : Hamdalye I, Hamdalaye II et Hamdalye Mosqué et Kipé;

• Site Nongo siège du quartier Pour les quartiers Nongo centre, Nongo tady, Site Sonfonia centre 1 siège du Quartier pour les quartiers Sonfonia centre 1 Sonfonia Centre 2

Le Ministère de la santé à travers l’ANSS informe les personnes concernées que cette vaccination est gratuite et que le seconde prise du vaccin fera objet de rappel.

L’ANSS profite pour inviter les élus locaux, les chefs de quartiers et les chefs secteurs concernés de s’impliquer en vue de la réussite de cette campagne.

Pour les autres quartiers, un programme de vaccination leur sera communiqué.

​​​​​La Direction Générale de l’ANSS