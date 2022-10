Comparution (réclamée) du général Konaté, Dalein, Sidya, Tibou : le tribunal n’exclut rien !!!

Lors de l’interrogatoire dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009, ce mercredi 26 octobre au tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la cour d’Appel de Conakry de l’ex-aide de camp de Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakite alias Toumba, l’un des avocats de la défense en la personne de Me Emmnuel Kpana Bamba a demandé au tribunal la comparution en qualité de témoins du général Sékouba Konaté, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Tibou Kamara, Louncény Fall, Mouctar Diallo et Bah Oury.

Selon Me Emmauel Kpana Bamba, avocat de l’accusé Blaise Goumou, il est nécessaire que les témoins général Sekouba Konaté, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Tibou Kamara, Lounceny Fall, Mouctar Diallo et Bah Oury qui ont été régulièrement cités comparaissent pour la manifestation de la vérité.

prescriptions de l’article 390. Alors, je voudrais formuler la demande de comparution des témoins notamment : général Sékouba Konaté, de Cellou Dalein Diallo, de Louncény Fall, de Tibou Kamara, de Sidya Touré, de Mouctar Diallo et enfin de Monsieur Bah Oury qui n’ont pas été entendus devant ou à l’enquête préliminaire ou encore moins devant le pool, la loi dit qu’on peut les entendre. Donc, je vous prie de bien vouloir ordonner au ministère public puisqu’il y a les délais de comparution. Lorsque les témoins se trouvent à l’étranger, il y a un délai de 3 mois selon les dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, et la loi ajoute que le témoin qui est régulièrement cité qui ne comparaît pas peut être condamné, soit on l’amène par la force ou être condamné« , a sollicité Me Emmanuel Bamba.

En guise de réponse, le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara a fait savoir que cette question soulevée par la défense sera discutée au moment opportun. Insistant que pour le moment ce sont les accusés que le tribunal est en train d’écouter pour leurs versions des faits.

Le juge a finalement renvoyé l’affaire au 31 octobre prochain pour la suite des débats.

Elisa Camara

