Complication néonatale : une femme met au monde bébé un souffrant d’éléphantiasis, à Faranah

Les complications néonatales commencent à prendre une allure inquiétante dans la zone de Faranah. Après le cas des frères siamois du district de Soungbanya, dans la sous préfecture de Passayah, la maternité de l’hôpital régional de Faranah a enregistré dimanche 23 Mai 2021, une autre complication néonatale.

Il s’agit de la naissance d’un bébé souffrant d’éléphantiasis. Cette maladie se constate à partir du bas ventre de la victime jusqu’au niveau des orteils. Il est issu d’une famille pauvre et ses parents ont lancé un appel au gouvernement, aux ONG qui s’investissent pour la promotion des femmes et des enfants ainsi que les personnes de bonne volonté comme le souligne Sambou Oularé, oncle paternel du bébé :

« Cet enfant est né dimanche 23 mai 2021 vers 6 heures du matin à la suite d’une césarienne. Il est venu avec une maladie congénitale. Actuellement, la famille n’a aucun moyen pour faire face à cette maladie qui nous préoccupe à cet instant là. Ainsi, nous, nous lançons un appel au gouvernement guinéen, aux personnes de bonne volonté ainsi que les ONG humanitaires de nous assister. Le père de la victime est un enseignant contractuel qui travaille à Siguiri et sa maman tailleur de profession est venue à Faranah pour qu’elle accouche auprès des parents. Nous nous de brouillons pour gagner le quotidien et, si on se retrouve devant cet état, on ne fait que s’en remettre à la volonté de Dieu. Les médecins on fait leur mieux mais nous espérons être appuyés pour la prise en charge du coup du traitement de ce bébé », dit-il.



A ce jour, la naissance de cet enfant alimente les débats à Faranah. Pendant ce temps, l’inquiétude grandit chez les parents de la victime.



Nous vous proposons le numéro des parents de ce nouveau-né : +224622160818



Lanciné Keita, depuis Faranah