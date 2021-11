Compte-rendu du conseil ordinaire des ministres

๐ŸŸข – ๐‚๐Ž๐Œ๐๐“๐„ ๐‘๐„๐๐ƒ๐” ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐’๐„๐’๐’๐ˆ๐Ž๐ ๐Ž๐‘๐ƒ๐ˆ๐๐€๐ˆ๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹ ๐ƒ๐„๐’ ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐„๐’ ๐ƒ๐” ๐‰๐„๐”๐ƒ๐ˆ ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐๐Ž๐•๐„๐Œ๐๐‘๐„ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ

La session ordinaire du Conseil des Ministres sโ€™est tenue ce jeudi 25 novembre 2021 de 10h ร 12h sous la haute autoritรฉ de son excellence Monsieur le Prรฉsident de la Transition, Prรฉsident du CNRD, Chef de lโ€™ร‰tat, Chef suprรชme des armรฉes, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants รฉtaient inscrits ร lโ€™ordre du jour :

๐ˆ. ๐Œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š๐ ๐ž ๐๐ž ๐ฌ๐จ๐ง ๐ž๐ฑ๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐Œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ ๐‚๐๐‘๐ƒ, ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„ฬ๐ญ๐š๐ญ, ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ซ๐žฬ‚๐ฆ๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐š๐ซ๐ฆ๐žฬ๐ž๐ฌ;

๐ˆ๐ˆ. ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ญ๐ž-๐ซ๐ž๐ง๐๐ฎ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐š๐ข๐ซ๐ž ๐๐ฎ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐žฬ๐ซ๐ข๐ž๐ฅ ๐๐ฎ ๐ฆ๐š๐ซ๐๐ข ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ;

๐ˆ๐ˆ๐ˆ. ๐„๐ฑ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ฌ ๐๐ž๐ฌ ๐๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐ž๐ซ๐ฌ ๐ž๐ญ ๐๐žฬ๐œ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ฌ;

๐ˆ๐•. ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ž๐ฌ.

Dans son message, ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„ฬ๐ญ๐š๐ญ, ๐’๐จ๐ง ๐„๐ฑ๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž, ๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ฆ๐š๐๐ข ๐ƒ๐จ๐ฎ๐ฆ๐›๐จ๐ฎ๐ฒ๐š, aprรจs avoir souhaitรฉ la bienvenue aux membres du gouvernement, a instruit au Secrรฉtaire gรฉnรฉral du gouvernement de lire les points inscrits ร lโ€™ordre du jour et dโ€™ouvrir les discussions.

Aprรจs les instructions et directives donnรฉes par Monsieur ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„ฬ๐ญ๐š๐ญ, ๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ฆ๐š๐๐ข ๐ƒ๐จ๐ฎ๐ฆ๐›๐จ๐ฎ๐ฒ๐š, ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž, ๐œ๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ฎ ๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐Œ๐จ๐ก๐š๐ฆ๐ž๐ ๐๐žฬ๐š๐ฏ๐จ๐ ๐ฎ๐ข, a รฉtรฉ invitรฉ ร faire sa communication.

๐ˆ๐ˆ. Dans son introduction, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a fait un bref rappel de la session ordinaire du Conseil Interministรฉriel du mardi 23 novembre 2021.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ. ๐„๐ฑ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ฌ ๐๐ž๐ฌ ๐๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐ž๐ซ๐ฌ ๐ž๐ญ ๐๐žฬ๐œ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ฌ.

Au titre de la communication du Ministre de lโ€™Administration du territoire et de la dรฉcentralisation sur la situation dโ€™urgence qui prรฉvaut dans la commune Urbaine de Gaoual et dans la sous-prรฉfecture de Kounsitel, le Conseil a retenu lโ€™envoi dโ€™une mission interministรฉrielle composรฉe du Ministre de lโ€™Administration du Territoire et de la Dรฉcentralisation, du Ministre de la Sรฉcuritรฉ, du Ministre de la dรฉfense, du Ministre de la santรฉ, du Ministre de lโ€™environnement et du Ministre des Mines pour faire lโ€™รฉtat des lieux et proposer une rรฉponse durable au gouvernement.

Il est demandรฉ รฉgalement aux Ministres concernรฉs de rรฉflรฉchir ร des solutions durables qui tiennent compte des flux migratoires et de ses consรฉquences sur la sรฉcuritรฉ, la santรฉ et lโ€™environnement, etc.

Au titre de la communication du Ministre des Affaires รฉtrangรจres, de la Coopรฉration internationale, de lโ€™Intรฉgration Africaine et des Guinรฉens de lโ€™รฉtranger, le Conseil a notรฉ avec satisfaction les bonnes relations entre la Rรฉpublique de Guinรฉe et la CEDEAO. Le Conseil a rรฉaffirmรฉ sa volontรฉ de poursuivre le dialogue avec lโ€™Organisation sous rรฉgionale et rรฉaffirmรฉ son appartenance ร la CEDEAO.

Au titre de la communication des Ministres du Budget et celui de lโ€™ร‰conomie, des Finances et du Plan, le Conseil a recommandรฉ la prรฉparation dโ€™un budget sรฉrieux, sincรจre et rรฉaliste conformรฉment aux axes prioritaires du Gouvernement et suivant les recommandations du Prรฉsident de la Transition, Chef de lโ€™ร‰tat, ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ฆ๐š๐๐ข ๐ƒ๐จ๐ฎ๐ฆ๐›๐จ๐ฎ๐ฒ๐š.

Au titre de la communication du Ministre des Infrastructures et des transports, la question de la mobilitรฉ ร Conakry a รฉtรฉ รฉvoquรฉe. Le conseil a recommandรฉ dโ€™explorer la question de lโ€™achat de bus devant servir ร allรฉger la souffrance des usagers des transports publics. Pour le Port de Conakry, le Conseil a recommandรฉ aussi dโ€™entamer le dialogue entre les opรฉrateurs portuaires et les syndicats.

Au titre de la communication de la Ministre de la Promotion fรฉminine, de lโ€™Enfance et des Personnes vulnรฉrables, le Conseil a instruit la Ministre en charge de prendre des engagements forts sur la question des violences faites aux femmes et aux personnes vulnรฉrables.

๐ˆ๐•. ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ž๐ฌ

Le Conseil a rappelรฉ le drame qui a emportรฉ notre compatriote ๐Œ๐š๐๐š๐ฆ๐ž ๐Œโ€™๐ฆ๐š๐ก ๐’๐ฒ๐ฅ๐ฅ๐š. Le Prรฉsident a saisi lโ€™occasion pour prรฉsenter ses condolรฉances ร la famille รฉplorรฉe. Le Conseil demande รฉgalement au Ministre de la Sรฉcuritรฉ et de la Protection civile dโ€™apporter son appui au Ministre de la Santรฉ et de lโ€™Hygiรจne publique pour la vรฉrification des accrรฉditations des cliniques privรฉes afin dโ€™รฉviter la prolifรฉration des pratiques clandestines dans notre pays.

Au titre des questions diverses, en raison de lโ€™augmentation du prix du blรฉ sur le marchรฉ mondial, le Conseil recommande au Ministre du Commerce, de lโ€™Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises dโ€™รฉtudier la possibilitรฉ de subventions pour diminuer le prix du pain aux consommateurs.

Le Conseil recommande au Ministre de la Santรฉ et de lโ€™Hygiรจne publique, lโ€™ouverture rapide de lโ€™hรดpital Donka et dโ€™entamer les รฉtudes de rรฉhabilitation de lโ€™hรดpital Ignace Deen. Au titre de la COVID, le Conseil rappelle le respect strict des recommandations de lโ€™ANSS, en matiรจre de distanciation sociale et de respect des gestes barriรจres. Le Conseil demande รฉgalement le contrรดle strict de lโ€™authenticitรฉ des certificats de vaccination et des tests COVID, ainsi que le renforcement des contrรดles aux frontiรจres.

Le Conseil a vivement recommandรฉ au Ministre de lโ€™ร‰nergie, de lโ€™Hydraulique et des Hydrocarbures de tout mettre en ล“uvre pour amรฉliorer rapidement la distribution de lโ€™รฉlectricitรฉ ร Conakry.

Le Conseil demande au Ministre du Travail et de la Fonction publique de porter une attention particuliรจre ร la formalisation des heures de travail et au renforcement du systรจme de contrรดle.

Le Conseil recommande de porter une attention particuliรจre ร la gestion des dรฉchets ร Conakry.

Le Conseil demande au Ministre de lโ€™Enseignement prรฉ-universitaire et de lโ€™Alphabรฉtisation dโ€™effectuer un รฉtat des lieux exhaustif sur la question des ยซ tables et bancs ยป.

Le Conseil demande au Ministre de la Justice et des Droits de lโ€™Homme de porter une attention particuliรจre aux travaux de construction du Tribunal spรฉcial devant abriter le procรจs des รฉvรฉnements du 28 septembre afin de les terminer dans les meilleurs dรฉlais. Le Conseil recommande รฉgalement dโ€™entreprendre au plus vite la formation en faveur des magistrats et de relancer le Comitรฉ de pilotage pour que lโ€™ensemble du processus soit prรชt dans les meilleurs dรฉlais.

Le Premier Ministre a prรฉsentรฉ au Conseil le porte-parole du Gouvernement, nommรฉ par le Prรฉsident de la Transition, Chef de lโ€™ร‰tat, son excellence le Colonel ๐Œ๐š๐ฆ๐š๐๐ข ๐ƒ๐จ๐ฎ๐ฆ๐›๐จ๐ฎ๐ฒ๐š, en la personne du Ministre de lโ€™Urbanisme, de lโ€™Habitat et de lโ€™Amรฉnagement du Territoire, ๐Ž๐ฎ๐ฌ๐ฆ๐š๐ง๐ž ๐†๐š๐จ๐ฎ๐š๐ฅ.

๐ ๐š๐ข๐ญ ๐šฬ€ ๐‚๐จ๐ง๐š๐ค๐ซ๐ฒ, ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ.

๐‹๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ ๐๐ž๐ฌ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ฌ

