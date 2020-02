Comptes Facebook et Twitter non certifiés attribués au Pr. Alpha Condé : les précisions du ministre d’Etat des affaires présidentielles

Le ministre d’État chargé des Affaires présidentielles constate avec regret la prolifération de comptes Facebook et Twitter non certifiés attribués au Pr. Alpha Condé, président de la république, chef de l’Etat, avec des contenus inappropriés, malheureusement repris in extenso par certains médias sans aucun effort de vérification et d’authentification.

Le ministre d’État appelle les professionnels des médias à la plus grande vigilance et met en garde les auteurs et administrateurs de ces faux comptes qui s’exposent ainsi à des poursuites judiciaires.

Le ministre d’État sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.

Le ministre d’État

Dr. Mohamed Diané