Conakry : Bogola Haba inculpé et conduit à la Maison centrale (avocat)

Arrêté mercredi dernier pour des faits “d’atteinte aux intérêts de la nation, trouble à l’ordre public, offense au chef de l’état”, le président d’honneur de l’UGDD, Kéamou Bogola Haba a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry ce vendredi soir.

Selon son avocat, Me Salifou Béavogui qui a confirmé l’information à Mediaguinee, “mon client a été inculpé par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn pour des faits de “d’atteinte aux intérêts de la nation, trouble à l’ordre public, offense au chef de l’état”. Et il a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis 19 heures”.

Elisa Camara

+224654957322