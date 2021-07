Conakry : 15 observateurs maritimes outillés sur la réduction des prises accidentelles d’oiseaux et tortues de mer

Un atelier national de formation des observateurs sur les prises accessoires d’oiseaux et de tortues de mer en République de Guinée organisé par BirdLife International et les partenaires de la Guinée a eu lieu ce lundi, 12 juin 2021 au centre de surveillance et de protection des Matam.

Financé par la fondation Mava, ce projet vise à réduire les prises accidentelles des oiseaux et des tortues de mer dans les pêcheries industrielles en Guinée.

Selon Mamadou Sidibé, Chef du programme observateurs, l’objectif de ce atelier est de renforcer les capacités des observateurs de la Guinée pour une meilleure prise en compte de la collecte des données relatives aux prises accidentelles d’oiseaux et de tortues de mer dans les pêcheries industrielles.

« Les observateurs maritimes, ce sont des contractuels qui ont une mission en mer. Leur mission en mer est d’observer, de noter et de rendre compte de toutes les activités des navires détenteurs de licences de pêche. Donc au niveau de ces observateurs, il y a un projet qu’on appelle BirdLife qui a pu sélectionner 15 personnes parmi ceux-ci pour les former, les outiller pour la prise accidentelle des tortues et des oiseaux marins. Les formateurs sont venus du Sénégal pour juste 3 jours de formation pour outiller ces observateurs là pour qu’une fois en mer, qu’ils puissent contrôler la prise accidentelle de ces oiseaux et tortues marines », a-t-il expliqué.

Dans la faune marine, les oiseaux et les tortues de mer ont pour caractéristique commune la reproduction sur terre. Pourtant, ces deux groupes font souvent face à des menaces à la fois sur leurs zones de reproduction et en mer. Oumar Ba, instructeur bycatch dans le cadre du présent projet explique les stratégies pour atteindre l’objectif.

« La fondation Mava avait une préoccupation sur la protection des oiseaux et tortues marines dont la plupart de ces espèces sont sur la liste rouge. Donc c’est des espèces qui sont menacées et qui sont en voie de disparition, d’où l’importance de protéger ces espèces. Maintenant tout ce ce qui est gestion des milieux marins ne se fait plus au niveau local, ça se fait au niveau sous-régional parce que les espèces ne connaissent pas les frontières que nous les terriens définissons, donc si on doit protéger c’est tout en ensemble. C’est pourquoi ce projet s’articule sur les sept pays de la sous-région, donc ça va de la Mauritanie jusqu’à la Sierra Leone et au Cap-Vert. Durant cette formation, nous allons parler de l’importance de protéger ces espèces, nous leur apprendrons des techniques d’identification de ces espèces et de trois, quand il y a capture de ces espèces, comment vous y prendre pour sauver l’animal et le remettre à l’eau en toute sécurité et quatre une fois l’espèce capturé, quelles données collecter et cinquième chose, nous allons parler des mesures qui sont mises en place ailleurs dans le monde pour capturer ces espèces. Donc en gros c’est comme ça que s’articule cette formation », déclare-t-il.

Pour Mohamed Condé, observateur maritime, cette formation est très importante. « C’est une formation très importante pour les observateurs surtout c’est un nouveau système qui nous permet aujourd’hui, c’est-à-dire c’est mondial. Il y a des systèmes de réduction si un pays n’applique pas, c’est que ces crevettes ne peuvent pas être vendues en Amérique Ce qu’on appelle dispositifs d’iexclusion de licences des crévetiers », a-t-il estimé.

Au terme des trois jours de formation, les observateurs (et participants) seront non seulement formés sur les protocoles et méthodes de collecte de données des prises accessoires d’oiseaux et de tortues de mer, mais seront également capables d’identifier les différentes espèces d’oiseaux et de tortues de mer.

Maciré Cmara