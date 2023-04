Conakry : 152 Kg de chanvre indien saisis à Forécariah, présentés par les services spéciaux

Déterminés à lutter contre la drogue sous toutes ses forces, les services spéciaux ont procédé à la saisie d’une importante quantité de chanvre indien, au domicile d’un guinéen. La saisie s’est déroulée à Benna, dans Forécariah, à la frontière avec la Sierra Léone.

Les 152 Kg de chanvre indien ont été présenté à la presse ce jeudi 13 avril, dans les locaux du secrétariat général à la présidence, chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé.

Selon le commissaire divisionnaire, Abdoul Malick Koné, cette opération de saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte efficace contre le crime organisé sous toutes ses facettes.

Commissaire divisionnaire, Abdoul Malick Koné

« Aujourd’hui, nous avons devant vous, une importante saisie de stupéfiant notamment de cannabis qui est la matière première dans la fabrication de la drogue qu’on appelle Kusch qui a endeuillé beaucoup de familles. C’est une saisie de 152 Kg de cannabis qui étaient destinés à nos concitoyens. Heureusement, on a saisi cette quantité. L’intéressé a été interpellé. La saisie s’est déroulée à la frontière Guinéo léonaise notamment à Benna. L’intéressé a été trouvé en possession de cette quantité dans sa maison. Il a été interpellé conformément aux règles de procédure et il a été transféré dans notre service », a déclaré le commissaire divisionnaire, Abdoul Malick Koné.

Selon lui, le présumé trafiquant « sera présenté devant les magistrats qui vont statuer sur son sort. Demain matin, il sera déféré devant le parquet pour qu’il réponde de ses actes parce que c’est une matière prohibée ».

Face à ce phénomène de société, le secrétaire général des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé invite les guinéens à « s’éloigner de la drogue parce qu’elle détruit la vie des individus. Elle détruit la main d’œuvre. Il faut s’éloigner de la drogue. Il faut inculquer ça dans la mentalité des jeunes. Il faut conseiller. On n’a pas qu’un rôle répressif. On a aussi un rôle préventif. A un moment donné, il faut faire la pédagogie pour expliquer les méfaits de la drogue >>

Toutefois, il martèle que les services spéciaux ne ménageront aucun effort pour lutter contre la drogue et le crime organisé.

Sadjo Bah