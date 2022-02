Conakry : 53 résidences récupérées à la Cité ministérielle (CNRD)

Le CNRD, la junte qui a pris le pouvoir le 5 septembre dernier, a fait lundi le bilan de l’opération de récupération des biens et domaines de l’Etat.

Selon colonel Aminata Diallo, porte-parole du CNRD, à ce jour, 53 résidences ont été récupérées à la cité ministérielle (banlieue de Conakry) dont celles des politiques Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Ajoutant que les résidences 2000, l’imprimerie Patrice Lumumba, les cités Police et douane et les domaines maritimes ont déjà été retournés dans le portefeuille de l’Etat.

Plus loin, le pouvoir a rappelé que l’opération, « malgré les tentatives de subversion de certaines personnes », se poursuivra dans tout le pays et assuré l’opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises pour le maintien de la paix.

Christine Finda Kamano