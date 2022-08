Conakry: 6 mois de prison requis contre un stagiaire de la BAC6 pour « détention illégale d’armes et munitions »

Le substitut du procureur de la République près le Tribunal de Première Instance (TPI) de Dixinn, Cé Avis Gamy a requis, mardi, 09 août dernier, six mois de prison contre Alpha Oumar Barry, stagiaire à la Brigade Anti-Criminalité (BAC) numéro 6 pour détention illégale d’armes et munitions.

Placé sous mandat de dépôt, le 02 août dernier, le mis en cause, Alpha Oumar Barry a sans ambages reconnu les faits qui lui sont reprochés. Ces faits, rappelle-t-on, sont prévus et punis par les dispositions des articles 848 et suivants du code pénal.

Selon Alpha Oumar Barry, il travaillait comme stagiaire à la BAC6, et c’est son chef hiérarchique, dit-il, qui lui a dit d’arrêter pour le moment toute activité au sein de cette unité répressive.

A l’en croire, c’est suite à une perquisition de la concession du feu Mory Kanté sise à Kipé que les forces de sécurité ont saisi sur lui une boite chargeur, une menotte et une baïonnette appartenant à la BAC6.

Dans ses réquisitions, le procureur Cé Avis Gamy a indiqué que c’est suite à une perquisition chez feu Mory Kanté à Kipé, dans la banlieue de Conakry, que les forces de sécurité ont saisi sur Alpha Oumar Barry une boite chargeur remplie de munitions et autres objets militaires, cependant il est civil.

Pour lui, cette affaire de stage au niveau de la gendarmerie et de la police est illégale et inutile à partir du moment où les autorités compétentes organisent souvent des concours de recrutement à l’intention des nécessiteux.

« Généralement, les opérations de vol qui s’effectuent en Guinée, certains stagiaires des différentes BAC sont fortement impliqués », dénonce le procureur Cé Avis Gamy

.

Pour sa propre défense, le mis en cause, Alpha Oumar Barry dira qu’il s’en remet à la volonté de Dieu.

Ainsi, le tribunal a mis cette affaire en délibéré et la décision sera rendue ce jeudi, 11 août.

