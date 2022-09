Conakry. Abdine et Mohamed tués par Tap Air Portugal : leur père inconsolable (vidéo)

Affligé et déboussolé, Alya Keita, père de Abdine et Mohamed morts vendredi suite à un accident sur la piste d’atterrissage de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry ne peut retenir ses larmes. Électromécanicien de profession, le pauvre vieil homme n’avait pour soutien que ses enfants Abdine et son grand-frère Mohamed qui l’aidaient à subvenir à ses besoins et à ceux de la famille entière.

Encore sous le choc, Alya Keita se souvient du jour où il a vu Abdine pour la dernière fois. Ce dernier était venu lui remettre un peu d’argent.

« Le jeudi, il était là, il est venu me donner de l’argent. Il m’a dit : Papa, tenez ça. Je vous le donne. J’ai dit : eh Abdina. Il dit qu’il était venu me voir et me donner ça et ensuite il est parti. Tous les deux sont partis comme ça. Au moins si c’était une seule personne mais tous les deux… », a déclaré le pauvre homme entre deux sanglots.

Maciré Camara