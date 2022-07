Conakry : Abdoulaye Sow retourne en prison

Comme prévu, le secrétaire général de la FESABAG, Abdoulaye Sow a comparu ce mardi 19 juillet, au tribunal de première instance de Kaloum.

Des travailleurs des micros-finances et assurances ont ralliés le tribunal pour remonter le moral de leur leader syndical.

Également, plusieurs syndicats du pays notamment ceux du SLECG, du SNE, du FNDC, du CNTG étaient aux côtés du secrétaire général de la FESABAG.

A l’entame du procès, l’accusé a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés « Non, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés », a déclaré Abdoulaye Sow.

Après une longue période d’interrogatoire, l’association des magistrats a sollicité le renvoi du dossier pour n’être pas prêt à plaider le dossier à cette date et de maintenir l’accusé dans les mains du ministère de la justice jusqu’à la prochaine audience.

« Les avocats du ministère public sollicitent un renvoi du procès qu’ils ne sont pas aptes à plaider ce dossier ce mardi par faute de maladie et éviter une mise à disposition du détenu Abdoulaye Sow », a indiqué Me Sanoh, au nom de l’association des magistrats.

Après une concertation, le président du tribunal, monsieur Kabinet Keïta a renvoyé l’audience au jeudi 21 juillet.

Le secrétaire général de la FESABAG, Abdoulaye SOW a retourné en prison.

Mariame Mayi Cissé