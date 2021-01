Conakry : Adama Dahico dédicace son livre ‘’Républik autonome souveraine afrikaine de Doromikan’’

Le célèbre humoriste ivoirien Adama Dahico a dédicacé ce vendredi 23 janvier 2021 au Palais du peuple de Conakry, son 6ème ouvrage littéraire intitulé la ‘’Républik autonome souveraine afrikaine de Doromikan’’. L’atmosphère était teintée de rire et de joie avec à la clé la présence des ambassadeurs de Côte d’Ivoire, du Mali en Guinée ainsi que beaucoup d’autres jeunes venus prendre part à l’évènement ‘’Lire et rire’’.

Dans ce livre de 93 pages, l’auteur met en scène comme personnage principal, Soumbala Mougou qui est un dictateur très sournois.

Adama Dahico, à l’instar des fables, stigmatise les tares d’une société fictive en mettant en évidence, l’hypocrisie dictatoriale de certains dirigeants africains. En réalité, ce qu’il critique de façon acerbe mais voilée n’est que le reflet conscient de l’environnement sociopolitique et économiques de l’Afrique.

« La République de Doromikan’’, c’est une œuvre qui est venue pour combler un vide, parce que tout simplement nous avons remarqué dans la démocratie il y a toujours des violences quand il y a une élection présidentielle. Et pour faire le bonheur d’un peuple on a besoin de le faire souffrir. Nous venons par ce livre pour dire qu’on peut gouverner autrement. Si c’est pour faire le bonheur de ses électeurs, on doit considérer les électeurs comme des citoyens qui contribuent aussi au développement Donc ce livre est une République dirigée par Soumbala Mougou qui a une constitution, qui a aussi des règlements que chacun respecte parce que quand les lois ne sont pas respectées, ça crée le patriote. Donc nous voulons à travers le dire, à travers le livre conscientiser et dire que la démocratie ce n’est pas la guerre.

Le livre parle de la vie de Soumbala Mougou qui dirige son pays pour le bonheur de peuple », a indiqué Adama Dahico, auteur

Adama Dahico qui fait partie des personnes qui souhaiteraient faire de Conakry capitale africaine du livre a, en signe de reconnaissance été élevé au rang d’ambassadeur de Conakry capitale africaine du livre par la maison d’édition Harmattan Guinée. Laquelle maison a bénéficié de la première dédicace officielle du 6ème livre de l’humoriste ivoirien.