Conakry : Alpha Bacar Barry annonce les couleurs des journées de l’ETFPE incluant les OMG et la 14ème édition du RAFPRO

La deuxième édition des journées de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi (ETFPE) se tiendra du 26 au 29 avril, au palais du peuple, sous le thème « les métiers techniques et professionnels, leviers du développement local ». Cette année, elles se tiendront simultanément avec l’organisation des Olympiades des Métiers de Guinée (OMG) et à la tenue de la 14ème édition de l’Assemblée Générale ordinaire du Réseau Africain des Institutions et Fonds de formation professionnelle (RAFPRO).

Les journées de l’ETFPE permettent de nourrir l’essentiel de la réflexion pour l’enseignement technique mais aussi, d’en faire le rendez-vous unique annuel sur les questions d’enseignement technique, de formation professionnelle et d’emploi.

Face à la presse ce mercredi 19 avril, le ministre de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, le comité d’organisation des OMG et le directeur général de l’Office nationale de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP) ont annoncé les couleurs de ces différentes activités.

Dans son allocution, Alpha Bacar Barry a tenu à souligner l’importance des journées de l’ETFPE.



« C’est une semaine très remplie que nous aurons à partir du 26 avril. Une semaine qui va commencer par une grande cérémonie d’ouverture pour fêter et célébrer l’enseignement technique, la formation professionnelle, attirer l’attention sur les métiers techniques et professionnels et surtout, mettre un accent particulier sur l’émulation, le mérite (…). L’autre pan qui est extrêmement important sur les journées, c’est que nous allons poser le débat de l’adéquation entre les offres de formation et les opportunités d’emploi », a déclaré Alpha Bacar Barry avant d’ajouter : « Nous allons parler des emplois spécifiques, de l’entreprenariat, du renforcement des capacités, du développement des contenus de formation mais aussi, ce sera l’occasion pour nos différentes institutions de formation professionnelle de venir présenter et montrer ce qu’elles font. Ces institutions vont à la fois exposer des œuvres réalisées par leurs apprenants mais aussi, donner les informations nécessaires pour qu’on puisse améliorer le processus d’orientation. C’est l’occasion pour nous pendant ces journées de communiquer sur les opportunités de filières de formation qu’il y a à l’enseignement technique et à la formation professionnelle. Il y aura un panel spécifique sur l’emploi (…) », a ajouté Alpha Bacar Barry ».

Les Olympiades des Métiers de Guinée (OMG) vont mettre en compétition plusieurs équipes des institutions de formation et des acteurs issus de l’informel dans une quinzaine de métiers comme la menuiserie, la maçonnerie, l’électricité bâtiment, l’agriculture, la pisciculture, l’agroforesterie, la coiffure, la couture entre autres.

Selon le président du comité d’organisation des OMG, l’organisation de la 1ère édition est une étape cruciale pour l’intégration de la Guinée au sein de l’instance internationale des jeux olympiques mondiaux des métiers ou World Skills International.



Quant aux participants, il explique « on a 15 métiers et parmi eux, on a 6 candidats par métier. Dans chaque métier, il y a un représentant de l’informel. Pour rappel, il y a les apprenants de l’enseignement technique public, ceux issus de l’enseignement technique privé, ceux du secteur informel, ceux issus des groupements formés par les institutions internationales comme la GIZ et INTEGRA et même des participants indépendants ».

Le président du comité d’organisation des OMG soutient que la Guinée sera représentée à la World Skills International (septembre 2024 en France) par un candidat.

Créé en 2006 à Cotonou, au Bénin, le RAFPRO est une plate-forme de 12 pays représentée par 13 fonds qui échangent sur la formation continue dans les entreprises afin de favoriser la compétitivité au sein ces pays mais aussi l’apprentissage des métiers.

Selon le directeur général de l’ONFPP, le RAFPRO est aussi une plate-forme de partage d’expériences, de levée de fonds et de valorisation du capital humain.



Lancinet Camara mentionne que lors de la 14ème édition de l’Assemblée générale ordinaire du RAFPRO qui se tiendra à Conakry du 26 au 28 avril sous le thème « processus d’habilitation et de mobilité des organismes de formation dans l’espace RAFPRO », va permettre « aux cabinets, aux opérateurs de formation guinées d’aller dérouler des formations au Sénégal Mali, au Burkina, à Madagascar, au Congo et en Centrafrique. La conséquence est double. Ça veut dire qu’à partir de la déclaration de Conakry que nous espérons signer le 28 avril, les cabinets d’autres pays membres du RAFPRO peuvent intervenir en Guinée sans forcément passer par une procédure d’habilitation administrative qui est lourde. Ça veut dire que les organismes de formation et les opérateurs guinéens doivent se préparer à cette concurrence là venant des pays membres du RAFPRO. L’inverse est aussi possible », a fait savoir Lancinet Camara.

Sur le planning, il souligne « qu’il y aura un atelier de deux jours pour déterminer les critères sur comment un cabinet guinéen peut partir prester au Tchad, au Niger par exemple. Il y aura après l’Assemblée générale ordinaire au cours de laquelle, le rapport d’activité de l’exercice 2022 sera revu, le rapport financier sera aussi revu et validé. A partir de la déclaration de Conakry, on saura le pays qui va abriter la 15ème édition ».

Le lancement officiel des activités des journées de l’ETFPE sera donné le 26 avril par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya.

Sadjo Bah