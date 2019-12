Conakry : Alpha Condé inaugure le nouveau siège flambant neuf de la LONAGUI

Le nouveau siège de la Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI) est désormais opérationnel. Il a été officiellement inauguré ce vendredi, 6 décembre, par le président Alpha Condé, en présence des membres du gouvernement, du président de l’association des loteries africaines, des représentants des parieurs et de plusieurs autres invités de marque.

Dans son allocution de bienvenue, la Directrice générale de la LONAGUI, Aminata Sylla a, après avoir remercié les uns et les autres, déclaré que plusieurs actions sont aujourd’hui entreprises au sein de la LONAGUI. « Monsieur le Président de la République, le 24 janvier 2019, vous m’avez fait l’honneur de me confier la direction de cette importante société en faisant ainsi honneur à ma personne et aux femmes en générale. A cette occasion solennelle, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Toujours à mon nom personnel et au nom de tous les travailleurs de la LONAGUI, je tiens à remercier ceux qui sont venus d’horizon divers, participer et honorer de leur présence à la présente cérémonie », indique-t-elle. Et de préciser : « Prenant la mesure et le sens de la confiance que le chef de l’Etat a placé en moi ainsi que les objectifs de rendement d’une entreprise publique à caractère industriel et commercial, j’ai engagé dès ma prise de fonction en accord avec le conseil d’administration, une restructuration à la suite d’un constat peu reluisant afin de corriger des dysfonctionnements mis à nu notamment, par un rapport d’audit de l’inspection générale. Avec comme principaux objectifs, une augmentation conséquente des recettes de l’Etat issues des jeux, une qualification de la gestion administrative financière et technique et un assainissement du secteur à travers notamment le renforcement de la lutte contre la fraude sur toutes ses formes. Pour réussir ce pari, des reformes ont dû être engagées et des pratiques qui semblaient avoir la vie dure combattues avec fermeté. L’opportunité qui nous est offerte me permet de me réjouir du travail déjà abattu avec des résultats palpables tant sur le plan technique que financier. Sans occulter les avancées en ce qui concerne les conditions de travail et de traitement du personnel. »

Parlant des résultats obtenus, elle souligne qu’ils sont entre autres « la revalorisation des licences et des redevances, l’amélioration de la régulation, le renforcement des capacités par biais de la formation ainsi que l’acquisition de plateformes de dernière génération. Pour optimiser le fonctionnement de la société, la direction travaille actuellement à la mise en place dès 2020, d’un système de management par la qualité selon la norme de certification ISO (…) Ces préalables ont permis à la LONAGUI et c’est là une des reformes majeures dont on est en droit de se glorifier, de se lancer enfin dans l’exploitation directe à l’image de la plupart des loteries de la sous-région et au-delà. Ainsi, à partir du 5 Août 2019, sans le moindre contretemps, la LONAGUI a décidé de prendre la bride du paiement. C’est avec beaucoup de bonheur qu’on peut l’attester, ces quelques chiffres du mois d’août au mois de novembre, c’est-à-dire quatre mois d’exploitation du PMU, la LONAGUI a payé plus de 28 milliards de francs guinéens aux parieurs dont 1100 multimillionnaires. Payés aux revendeurs et licenciés de Conakry et de l’intérieur du pays, plus de 3 milliards de francs guinéens. Quant au trésor public, ce sont plus de 5 milliards de francs guinéens qui ont été versés par la LONAGUI durant ladite période. »

Au nom des milliers de parieurs de PMU, Mamadi Fofana a remercié la LONAGUI et ses invités en ces termes : « nous sommes très satisfaits depuis la reprise de PMU par la LONAGUI. L’inquiétude de la mutation a été totalement absorbée grâce à la démarche participative instaurée entre nous parieurs et la Direction de la LONAGUI. Nous saluons aussi les investissements colossaux consentis par la Direction nationale de la LONAGUI, dans les nouvelles technologies garantissant la transparence totale du système de jeu et de traitement des données. Seulement quatre mois d’activité, il y a eu plus de mille multimillionnaires et LONAGUI vient de nous proposer de nouveaux produits alléchants avec plus de chance de gain pour le parieur notamment, le quinté+ et le Super 6… ».

Quant au Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise et président de l’Association des Loteries Africaines, il a fait savoir que c’est un plaisir pour lui de se retrouver en Guinée pour l’inauguration du siège de la LONAGUI.

« Il y a quelques mois, la Directrice générale de la LONAGUI a contacté notre association pour un accompagnement dans le cadre de la réorganisation de ses activités. Elle voulait passer de la régulation à l’exploitation, quoi de plus normal quand on sait que la plupart des sociétés de loterie africaine gère et exploite elle-même l’activité de jeu dans leurs pays respectifs. Le défi que s’est fixé madame la directrice de la LONAGUI n’était pas gagné d’avance. Mais, nous avons été tous impressionnés au sein de l’ALA par la détermination et le courage dont elle a fait montre. C’est ainsi qu’elle a bénéficié l’assistance de plusieurs de nos membres dont la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) que j’ai l’honneur de diriger. Son mérite a été de réussir de restructurer dans un délai très court la société, à la moderniser et également à la doter d’infrastructure de qualité », a fait savoir Amadou Samba Kane.

Youssouf Keita

