Conakry : axe Lansanaya-Km36 boude la manif du 17 août (photos)

L’appel à manifester lancé la semaine dernière par l’ex-Front National pour la Défense de la Constitution [FNDC, dissous le 6 août dernier par le MATD) sur toute l’étendue du territoire national ce mercredi 17 août 2022, semble avoir créé la psychose chez beaucoup d’habitants de Conakry. Alors que très tôt le matin, les forces de défense et de sécurité ont pris d’assaut les différents carrefours et et zones susceptibles de troubles à l’ordre public, la circulation est restée très fluide sur l’autoroute Fidel Castro.

Sur cette route d’ordinaire envahie par les embouteillages, plusieurs boutiques et magasins sont restés fermés. De Dabondy à Kountya, en passant par l’aéroport, Matoto, Kissosso, Entag et Dapompa, on ne voyait en circulation, que très peu de véhicules de transport en commun.

Si d’un côté, la circulation est restée morose avec très peu de personnes dans les rues, il faut signaler que sur l’axe Km36-Sanoyah, les citoyens semblent avoir boudé l’appel du FNDC. Pour preuve, le marché de Km36, bondé de monde comme à son habitude.

Maciré Camara, depuis Km36 (Coyah)