Conakry : célébrer la Saint Valentin en amour et humour

Célébrer la Saint Valentin en amour et humour est l’objectif visé par l’artiste slameur et humoriste Lancinet Sylla, alias “Lass”. Le 14 février 2021, l’artiste compte utiliser son talent d’humoriste pour parler des problèmes que vivent les Guinéens et proposer quelques solutions.

Cette annonce a été faite au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce jeudi 11 février 2021 à Conakry dans un réceptif hôtelier de la place.

« C’est la deuxième partie de mon premier spectacle. Et associer des Guinéens pour parler de la Guinée, je crois que c’est le seul moyen qu’on puisse mettre en place pour pouvoir le faire. Parce que pour moi, on ne peut pas parler de la Guinée avec d’autres nationalités.

Quand je parle des réalités guinéennes, je parle de la politique, des problèmes de couple, de famille, comment nous réglons les problèmes chez nous, comment nous vivons entre les communautés en Guinée et comment il faut partir de maux pour pouvoir trouver des solutions. Donc, moi, je pars de mon spectacle sur des maux guinéens pour pouvoir proposer des solutions un peu décalées. Mais lorsqu’on se met en place, on pourra un peu aider à renforcer l’unité. Comme je le dis souvent, aujourd’hui, on est beaucoup plus séparé par nos différences alors que nos différences ce sont des richesses que nous devons sauvegarder pour pouvoir un peu développer ce pays. Tout cela avec une très bonne dose d’humour », a indiqué Lancinet Sylla (Lass) humoriste de son état.

A noter que l’humour, le chant, la danse, le slam, et autres seront au rendez de cette deuxième édition “Encore dans la tête de Lass” pour rendre agréable cette fête de la Saint Valentin en compagnie d’autres artistes comme Grand P ou Grand Tonton.

Christine Finda Kamano