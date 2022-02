Conakry : Cellou Dalein Diallo a reçu l’ambassadeur du Royaume-Uni, ce vendredi

Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a reçu à son bureau, dans la matinée de ce vendredi, 11 février, l’ambassadeur du Royaume-Uni en république de Guinée.

Cellou Dalein Diallo et David McIlroy ont échangé sur le processus de transition en cours dans le pays.

« J’ai reçu, cette matinée du 11 février à mon bureau, SEM l’Ambassadeur du Royaume-Uni David Mcllroy accompagné de Mme Sarah Gray Analyste de recherche au Foreign Office à Londres.

Nous avons échangé sur le processus de transition en cours dans notre pays et sur la politique africaine du Royaume-Uni après le Brexit », a indiqué Cellou Dalein Diallo.

L’ancien premier ministre guinéen souligne avoir échangé avec le diplomate de la recrudescence des coups d’Étas en Afrique, des transitions au Mali, au Burkina Faso et au Tchad.

Mediaguinee