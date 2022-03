Conakry : c’est parti pour la 19è assemblée générale annuelle de l’ARTAO

La 19ème assemblée générale annuelle de l’Association des Régulateurs de Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest (ARTAO) s’est ouverte ce mardi, 29 mars 2022 à Conakry. C’est la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique qui a donné coup d’envoi de cette rencontre sous régionale, en présence de nombreuses délégations venues des pays membres.

Ladite assemblée générale, en plus d’être une première expérience en Guinée, revêt une importance particulière, en ce sens qu’elle permettra d’examiner et d’adopter le plan stratégique de cette organisation sous régionale pour les trois (3) prochaines années.

Pour rappel, l’ARTAO a été créée en 2002 avec l’appui de la CEDEAO dans le but de l’accompagner dans ses efforts d’harmonisation du cadre politique et règlementaire des télécommunications en Afrique de l’Ouest. Elle représente toutes les Autorités de Régulation Nationale des Télécommunications dans la sous-région ouest africaine avec son siège à Abuja au Nigéria.

Dans son intervention de bienvenue à cette 19ème assemblée générale, le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications de Guinée, Sékou Oumar Barry, a tout d’abord adressé ses remerciements aux autorités guinéennes qui, selon lui, n’ont ménagé aucun pour faciliter l’accueil et l’organisation à Conakry de cette 19ème assemblée.

« Je remercie également l’ensemble des régulateurs membres de l’ARTAO pour la marque de confiance témoignée à l’endroit de notre cher pays, la République de Guinée, en lui accordant l’organisation de cette 19ème assemblée générale annuelle. C’est avec grand honneur et un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à toutes les différentes délégations », dira-t-il.

Poursuivant, il a tenu à mentionner que cette rencontre est une occasion pour eux d’harmoniser leurs points de vue, et de voir comment les opérateurs fonctionnent dans les autres pays. « Cette session est vraiment une session d’échanges qui permet de prendre le meilleur de chaque côté, de voir quelles sont les difficultés que les uns et les autres traversent dans leur pays ? Quelles sont les choses qui ont été mises en place et qui marchent très bien et qu’on peut harmoniser à travers toute la sous-région ? Vous n’êtes pas sans savoir que le but essentiel de la régulation, c’est vraiment de faire ce qui est de mieux pour les consommateurs. Donc les consommateurs de tous les pays de la sous-région ont, à travers leurs régulateurs la possibilité d’exprimer leurs besoins… »

Selon le président sortant de l’ARTAO, Umar Garba Danbatta, beaucoup points vont être abordés au cours de cette rencontre qui prendra trois (3) jours. « Entre autres points qui seront abordés, il y a le rapport bilan du secrétaire général par rapport à cette année, la mise en place d’un plan stratégique qui va aborder tous les paramètres qui seraient nécessaires afin d’avoir des ARPT plus efficaces en Afrique de l’Ouest pour faire face aux différentes préoccupations. Et aussi faire de sorte que nous puissions mettre en place des ARPT dans notre sous-région qui fonctionnent comme les ARPT dans les pays développés. Nous ferons également en sorte que les capacités des participants soient renforcées au point où notre ARPT soit une ARPT qui serait en mesure de pouvoir répondre aux aspirations futures. »

Prenant la parole, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique n’a pas manqué de mot pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations. Selon elle, l’évolution accélérée des technologies entraine des mutations profondes dans le secteur des Postes et des Télécommunications dans le monde en général et en Afrique.

« C’est pourquoi il est fondamental de surmonter de façon solidaire les défis majeurs de ces transformations mais surtout capitaliser sur les énormes avantages et opportunités qui s’offrent à vous régulateurs, pour faire évoluer le cadre règlementaire, mais également en créant un environnement propice incitant l’innovation pour favoriser la création de richesse et d’emplois pour nos chères populations », dira-t-elle entre autres.

A rappeler que la Guinée qui occupe la vice-présidence, assurera désormais à travers l’ARPT la présidence de l’ARTAO à partir du 1er avril prochain.

