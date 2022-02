Conakry : c’est parti pour la 3è édition du salon des infrastructures, de l’habitat et de la construction

« Renforcement du Partenariat Public-Privé dans le Secteur du Bâtiment et des Infrastructures en Guinée ». C’est le thème de la 3ème édition du salon des infrastructures, de l’habitat et de la construction (SIHACO) qui a ouvert ses portes ce 22 au 26 février 2022, au chapiteau du palais du peuple.

Cet évènement incontournable des professionnels pour capter des opportunités dans le secteur de l’immobilier et métiers connexes en Guinée qui durera jusqu’au 26 février prochain, a été lancé par des membres du gouvernement en présence des membres du comité d’organisation, des représentants de l’ensemble des partenaires qui accompagnent l’évènement et d’autres invités de marque.

A l’entame, l’honneur est revenu au Directeur général du Centre International Guinéen des Expositions (CIGEX), Lamine Souaré de souhaiter la bienvenue aux nombreux invités. Selon lui, le SIHACO, est une vitrine idéale pour faire connaître votre offre, vos innovations et profiter de la quantité, de la diversité et de la qualité des visiteurs pour prospecter de nouveaux clients et développer votre portefeuille.

« Le CIGEX est une société à responsabilité limitée de droit guinéen créée pour impulser les mécanismes de promotion et des échanges de développement durable, intégrer des services en construction de l’habitat durable, des travaux publics, des transports, de la logistique, de l’agriculture, de la pêche, environnement et des économies numériques et innovations entre autres. Elle résulte des expériences en Guinée et à l’étranger des jeunes cadres bâtisseurs auteurs de deux (2) éditions du SIHACO et une édition du salon international des transports et de la logistique. Le CIGEX se veut d’être une véritable vitrine de promotion de nos ressources locales afin de mieux vulgariser les potentielles économies de la Guinée. Pour ainsi faire de ce pays, une destination privilégiée des acteurs de développement », dira-t-il.

Quant au commissaire général de SHIACO, il a d’abord remercié tous les acteurs et partenaires du Centre International Guinéen des Expositions (CIGEX) qui ne cessent d’œuvrer inlassablement à la réussite de leurs différents programmes.

A l’en croire, l’intérêt du présent salon est de mettre en place une plateforme d’échanges entre le secteur public, le secteur privé et les populations afin de mieux comprendre les politiques, projets et programmes de développement durable du gouvernement, et de favoriser les échanges entre eux allant dans le sens de la satisfaction des besoins des populations.

« Au cours du présent salon, il y aura des rencontres B to B, B to G et B to C, des panels sur des questions essentielles concernant l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, des expositions sur potentiel du secteur privé en matière de production et de fourniture de matériaux et de matériels de construction, et des rencontres avec les professionnels du secteur à savoir les géomètres experts, les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les promoteurs immobiliers. Il est également prévu le concours de créativité en architecture, urbanisme et ingénierie entre nos universités et instituts », a martelé Malick Koly, avant d’adresser ses vifs remerciements aux nouvelles autorités et aux partenaires qui, selon lui, ont facilité la tenue dudit salon.

Pour le mot d’ouverture des travaux le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire a préféré cédé la place à son homologue de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé. Au nom donc du gouvernement, le ministre Mory Condé, a remercié et encouragé les initiateurs et leurs partenaires pour la tenue de cette 3ème édition.

« Cet évènement permettra de favoriser la compétitivité de la filière en vue d’en faire un secteur solide et de contribuer par la même occasion, à la diversification de notre économie nationale. Il entre ainsi en droite ligne de la vision du développement ambitionnée par le gouvernement de la transition, dirigé par le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, dans son attachement à l’essor du secteur immobilier à travers notamment la création du guichet unique du permis de construire, la digitalisation de tous organismes de secteur et la construction des logements sociaux par le biais de l’agence guinéenne de financement de logement dont le but est de doter chaque famille, un toit… »

Youssouf Keita

+224 622285400