Conakry : c’est parti pour la première conférence nationale sur la protection sociale

« La protection sociale, instrument de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité ». C’est le thème de la première conférence nationale sur la protection sociale qui a ouvert ses portes ce mercredi, 10 mars 2021, dans un réceptif hôtelier de la place.

La cérémonie d’ouverture des travaux de cette rencontre était placée sous le haut patronage du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana qui s’est fait représenté par son conseiller en charge des questions d’éducation. Des personnalités dont des membres du gouvernement, les représentants des partenaires et d’autres invités ont pris part à ladite cérémonie.

C’est une initiative du département en charge de l’Action Sociale et de l’Enfance en partenariat avec les partenaires (PNUD, l’UNICEF, la Banque Mondiale, WFP et BIT). Le document de politique nationale de protection sociale qui est au centre de cette rencontre, a en son sein six (6) grands axes qui sont consacrés aux questions de santé, de protection des eaux numérales mais aussi à la protection sociale contributive et non contributive.

Selon les organisateurs, les grands objectifs de cette conférence sont consacrés sur essentiellement l’évaluation de la politique qui a été adoptée en 2017 et qui a été promulguée par le gouvernement. Cette évaluation va s’adresser notamment sur ce qui a été fait depuis 2017 jusqu’à 2020.

Durant donc deux (2) jours de travaux intenses, des travaux de groupes seront organisés pour essayer de voir au niveau de chaque axe, ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait, quels ont été les obstacles, les perspectives et en plus, les recommandations pour la suite.

« La suite va être la présente politique de protection sociale qui va prendre fin en 2021 et en 2022. Il faut la révisée. Avant la révision, il faut qu’il y ait des éléments qui ont pu être mis en œuvre dans cette politique de protection sociale. Et l’objectif de cette rencontre nous amène à une politique de protection plus performante en 2022 jusqu’à 2027 », nous apprend-on.

Youssouf Keita