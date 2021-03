Conakry : c’est parti pour la session ordinaire de l’assemblée plénière 2021 du CESEC

La Première Session Ordinaire du Conseil Economique Social Environnementale et Culturel (CESEC) s’est ouverte ce mardi, 16 mars 2021, dans les locaux de l’institution, sis à Kaloum. Cette session ordinaire a connu la présence du ministre chargé des relations avec les institutions républicaines, des conseillers et du personnel administratif de cette institution.

D’entrée, la présidente de cette institution a promis que le SESEC continuera à observer et à sensibiliser scrupuleusement les mesures sanitaires conformément aux instructions du chef de l’Etat et aux dispositions sanitaires en vigueur, avant de remercier et de féliciter le gouvernement et tous ses partenaires au développement pour leur engagement et leur contribution.

Poursuivant, Hadja Rabiatou Serah Diallo a tenu à rappeler que malgré les crises sanitaires récurrentes, ils ont puis mener des activités sur plan national africaine et international dont l’accueil « de la délégation du cabinet du chef de file de l’opposition, Elhadj Mamadou Sylla; De l’ONG dénommée “Synergie des Organisations de la Société Civile pour la Préservation des Conflits Électoraux” et d’une ONG française (Bureau d’Etude Projection). Dans le cadre de la création des liens de bonne collaboration interinstitutionnelle, le SESEC a reçu une importante délégation émanant du cabinet particulier du président de l’Assemblée Nationale pour établir un pont entre elles en vue d’affermir les liens d’une coopération fructueuse. Et sur le plan africain et mondiale, c’est notre adhésion dans les instances internationales notamment, l’UCESA, l’UCESIF et l’ACIESIF », dira-t-elle ont entres autres.

Le CESEC, ayant pour mission constitutionnelle qui est celle d’émettre des avis et des recommandations traitera pendant cette première session ordinaire, 2021 des sujets d’auto-saisines dont les thèmes s’articules autour des 4 axes, notamment « l’état des lieux du secteur agricole en Guinée, mise au point des stratégies plus attractives d’emploi pour les jeunes et les femmes; La problématique du transport maritime au regards des enjeux du développement durable en Guinée ; l’impact social de dérèglement climatique de notre pays; Et le financement de l’économie guinéenne », a indiqué Hadja Rabiatou Serah Diallo.

Présent à cette première session d’ouverture ordinaire du CESEC 2021, le ministre d’Etat à la Présidence chargé des relations avec les institutions a expliqué que « la pertinence du choix des thèmes traité est avérée, car elle prend en compte les préoccupations essentielles du monsieur le Président de la République et de toutes les populations guinéenne dans le domaine du développement Économique et Social mais aussi Environnemental. C’est pourquoi il vous prie chacune et chacun de recevoir ses plus vives félicitations pour votre patriotisme et votre dévouement pour la cause Nationale. De même il sait compter sur vos recommandations et suggestions de qualité appréciable qui lui sont destinés aux termes des travaux, et aussi très utile dans l’accomplissement de sa mission », a indiqué Mohamed Lamine Fofana.

Présent à cette première session d’ouverture ordinaire du CESEC 2021, le ministre d’Etat à la Présidence chargé des relations avec les institutions a expliqué que « la pertinence du choix des thèmes traité est avérée, car elle prend en compte les préoccupations essentielles du monsieur le Président de la République et de toutes les populations guinéenne dans le domaine du développement Économique et Social mais aussi Environnemental. C’est pourquoi il vous prie chacune et chacun de recevoir ses plus vives félicitations pour votre patriotisme et votre dévouement pour la cause Nationale. De même il sait compter sur vos recommandations et suggestions de qualité appréciable qui lui sont destinés aux termes des travaux, et aussi très utile dans l’accomplissement de sa mission », a indiqué Mohamed Lamine Fofana.

Après avoir exprimé toute sa gratitude et leur reconnaissance au président de la République, pour tout son soutien moral, matériel et financier, la présidente de Conseil Économique Social Environnemental et Culturel (CESEC), Hadja Rabiatou Serah Diallo a déclaré ouverte la première session ordinaire 2021 de cette assemblée plénière.

Mamadou Yaya Barry