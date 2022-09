Conakry : c’est parti pour l’élaboration d’une stratégie nationale de développement du secteur de l’artisanat

Le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a organisé une cérémonie de lancement de l’élaboration de la stratégie nationale de développement du secteur de l’artisanat, assortie d’un plan d’action prioritaire et d’une stratégie de mobilisation des ressources. Une suite logique de la lettre de politique de développement de l’artisanat conçue en 2001 ayant pour objectif de donner une orientation claire sur tous les projets et activités de développement et de promotion dans le secteur de l’artisanat pour les dix prochaines années.

La cérémonie de lancement qui a eu lieu ce vendredi 23 juin 2022 aux Chapiteaux du Palais du peuple, s’est déroulée en présence des ministres de la Culture, de la Communication, de l’Enseignement pré-universitaire ainsi que des fédérations et groupements des artisans et des institutions partenaires.

Faisant cas des préoccupations des artisans guinéens, Elhadj Boubacar Fofana, président de la Fédération Nationale des Artisans de Guinée a soumis une requête au gouvernement

« Nous sollicitons auprès du gouvernement, la prise en compte de l’octroi au moins de 20% de la commande publique aux artisans (confection de tables bancs, production des outils et des machines agricoles post récoltes, accorder un fort taux à l’artisanat dans le budget national d’investissement, prévoir dans l’urbanisation de la Guinée des zones artisanales à l’image des zones industrielles, assurer la formation et l’accompagnement des artisans dans leurs différents projets. La continuation de la construction des centres artisanaux et leurs équipement dans les régions, préfectures et communes, l’appui technique et financier des artisans dans les foires et expositions nationales et internationales, la mise en place d’un financement adapté au secteur de l’artisanat, assister les femmes artisanes dans les projets spécifiques à l’Etat dédiés aux femmes et la mise en œuvre des programmes de l’apprentissage urbain et péri-urbains sous l’égide du gouvernement avec l’OIF, faire de la digitalisation des produits artisanaux pour la visibilité et les achats en ligne », a-t-il a déclaré.

Pour sa part, le ministre de la culture Alpha Soumah « Bill de Sam », a estimé que l’artisanat est le deuxième secteur pourvoyeur d’emplois en ce sens qu’il occupe 15 à 20% de la population active du pays

« De nos jours, les énormes chantiers de construction des villages artisanaux de Kindia, Labé et Lola sont issus du schéma directeur de la lettre de politique du développement de l’artisanat. En tenant compte de l’importance socio-économique de ce secteur, on se rend facilement à l’évidence qu’il fournit 40% de la production manufacturière à une population à faible pouvoir d’achat, occupe 15 à 20% de la population active du pays et reste le deuxième secteur pourvoyeur d’emplois en milieu rural après l’agriculture. Ce diagnostic signifie que l’artisanat est un puissant secteur porteur de croissance, de création d’emplois et de développement économique durable, jouant ainsi un rôle de premier plan dans la lutte contre la pauvreté. Certes, nous apprécions les efforts fournis par le gouvernement à l’endroit du secteur de l’artisanat en sous peu de temps mais les nouvelles émergences en matière de développement de notre secteur tel que la création de la chambre des métiers et de l’artisanat, la réalisation des villages artisanaux, la formation et le perfectionnement des acteurs nécessitent la mise en place des moyens financiers importants pour lesquels nous souhaitons humblement de l’assistance des partenaires au financement », a souhaité le ministre Bill De Sam.

Représentant à cette cérémonie le Premier ministre, la ministre de l’Information et de la Communication, Aminata Kaba a remercié tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée dans l’élaboration de ce projet

« Nous savons tous que la richesse culturelle et l’artisanat sont quand-même au centre du développement d’un pays. Il est temps donc que notre pays également soit doté de sa stratégie nationale pour que les artisans Guinéens soient puissent être reconnus sur la scène nationale et internationale mais aussi pour que la marque Guinée puisse prendre sa place dans l’histoire du monde », a-t-elle déclaré.

Maciré Camara