Conakry : clôture des activités de la journée mondiale de la liberté de la presse

Ouvertes le 4 mai, les trois journées de célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse ont été clôturées ce vendredi 6 mai 2022 au chapiteau du palais du peuple en présence du président du conseil national de la transition (CNT) et d’autres membres du gouvernement.

Dans son allocution de clôture, Dansa Kourouma a d’abord félicité et remercié les acteurs qui se sont impliqués à l’organisation de cette cérémonie.

« Du haut de cette tribune, je suis très heureux de prendre la parole au nom de l’institution que je préside, le conseil national de la transition (CNT) pour féliciter et remercier tous les acteurs impliqués à l’organisation de cette cérémonie qui se déroule aujourd’hui dans notre capitale Conakry. Durant trois jours, les acteurs se sont succédés à ce pupitre pour rappeler haut combien de fois importante la nécessité de la liberté de la presse dans notre société. Ce corps de métier que compose des journalistes et autres communicants appelés aussi le 4ème pouvoir a connu des soubresauts énormes à travers le monde et continue aujourd’hui encore à le vivre. Cependant en Guinée nous avons de quoi être fier de ces journalistes, ces femmes et hommes de l’ombre qui sous les intempéries et les aléas de la nature font tout pour apporter la lumière à notre société. Une société diverse qui se complexifie d’année en année. Je dis de la lumière oui, puisque l’information est une denrée qui nourrit les esprits pour mieux vivre ensemble », a-t-il déclaré.

Poursuivant, le président du CNT, a aussi garanti aux journalistes le respect de leur droit.

« Cette édition de la journée mondiale de la liberté de la presse se déroule dans notre pays dans le cadre d’une transition. Il n’est point besoin de le rappeler mais le caractère exceptionnel de la gouvernance politique et sociale n’enlève en rien cette valeur universelle qui consiste à défendre la liberté de la presse. J’ai même pu vous dire que dans ce cadre et beaucoup d’autres ailleurs les autorités de la transition font mieux que le régime précédent, les journalistes ici présents peuvent en témoigner mais les rapports et classements des organismes internationaux également, je ne citerai pas les acquis dans le domaine de l’information et de la communication depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 05 septembre 2022(…) j’ai pu vous garantir que vos droits en tant que journaliste seront respectés même si ce que vous dites n’est pas en notre faveur mais nous vous défendons pour que vous puissiez vous exprimer librement sans être inquiété. C’est ici l’occasion pour moi de rappeler que la presse est représentée au conseil national de la transition qui regroupe en son sein différentes composantes des forces vives de la nation ».

Plus loin, Dansa Kourouma a aussi félicité et encouragé les journalistes « parce que vous travaillez dans des conditions extrêmement difficiles. Dans une société dominée de plus en plus par des pensées politiciennes uniques, par une société où les gouvernements ont tendance à tout contrôler mais aussi les médias ont tendance à tout contrôler. Face à une telle compétition, j’interpelle chacun de vous à la responsabilité pour que nous contrôlions l’information parce que l’information c’est le pouvoir et ce pouvoir est discuté entre journalistes et ceux qui détiennent la reine du pays. C’est pourquoi une fois encore je suis entièrement à votre disposition, hier activiste de la société, aujourd’hui je dirige les destinées de l’organe législatif de la transition. Cette transition qui fonde essentiellement sa réussite sur votre capacité de collaboration pour nous informer et pour informer la population. Je le dis en dehors de mon discours parce-que je crois à la valeur d’une presse libre, et la contribution d’une presse positive à condition qu’elle fasse bonne presse », a-t-il laissé entendre

Christine Finda kamano

