Conakry : Colonel Doumbouya pose la première pierre pour la construction de l’école des chemins de fer

Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé ce mardi 28 juin 2022, à la pose de la première pierre pour la construction d’une nouvelle école des chemins de fer à Matoto CBK, dans la commune de Matoto.

C’était en présence du ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP), Alpha Bacar Barry et de plusieurs cadres de son département.

Pour rappel, c’est le 5 mai dernier que Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry et le Ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP), ont procédé à la signature d’un accord de financement relatif à la construction de ladite école de formation professionnelle.

Selon nos informations, le financement de Conakry Terminal porte sur un montant total de 1. 900. 000. 000 FG (un milliards neuf cents millions de francs guinéens) qui permettra la construction de huit (8) salles de cours, 2 ateliers pratiques, 5 bureaux administratifs avec une toilette interne, une salle des professeurs, un magasin, une salle polyvalente, des toilettes externes et une clôture grillagée.

Pour bon nombre d’observateurs, la construction d’une telle école ne sera qu’un ouf de soulagement pour de nombreux jeunes qui souhaitent pratiquer les métiers liés à l’entretien des chemins de fer dans un pays miner comme la Guinée.

A noter que le délai d’exécution des travaux de cette école est de quatre (4) mois. Et l’entreprise ‘’EJICO’’ en charge des travaux promet de rendre les clés dès le mois de septembre prochain.

Youssouf Keita