Conakry : Colonel Doumbouya préside le lancement de la 7è édition du symposium Mines Guinée

La 7è édition du Symposium Mines Guinée qui se tiendra jusqu’au 17 novembre prochain a démarré ce mardi à Conakry (chapiteau du palais du peuple) en présence de plus de 900 participants venus de plusieurs pays dont le Mali, le Sénégal, le Libéria.

C’est le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya qui a présidé le lancement de cette 7ème édition en compagnie du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou et des membres du gouvernent.

Dans son allocution de bienvenue, Aboubacar Kagbé Touré, Directeur général de la SOGUIPAMI et président du comité d’organisation dudit symposium a salué la forte mobilisation des participants avant d’indiquer :

« Pendant ces trois jours, nous développerons ensemble des sujets variés mais centrés autour du thème principal. Ainsi, la nouvelle vision du CNRD et du gouvernement sur le développement minier sera expliquée, des pistes de solution pour une transition énergétique pour un développement minier sans carbone seront examinées, les enjeux de transformation du potentiel bauxitique guinéen en alumine ou aluminium sur le territoire guinéen sera analysé. La nouvelle politique du contenu local élément indispensable pour un encrage optimisé des mines dans l’économie nationale sera expliquée, la réalisation des infrastructures élément essentiel du développement minier et du bien-être économique et social fera l’objet d’analyse par les experts de haut niveau venant de plusieurs horizons…»

Quant au ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magassouba qui a prononcé le discours d’ouverture au nom du président de la transition, il a rappelé à l’assistance que le symposium Mines Guinée revêt d’une importance capitale. Car, dira-t-il, « il s’agit de mettre en lumière non seulement le gigantesque potentiel minier et géologique de notre cher pays la Guinée, mais aussi les réformes engagées depuis la prise du pouvoir par le CNRD à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Il est d’une notoriété que le symposium Mines Guinée est le plus grand événement minier de la sous-région ouest africaine et le deuxième en Afrique car il rassemble plus de 3000 investisseurs miniers venus de partout dans le monde. C’est aussi un espace d’échange d’expérience par l’animation des panels de haut niveau, de rencontres B to B, la prospection de nouvelles opportunités d’investissement et de nouveaux projets », dira-t-il entre autres.

Durant donc trois jours, plusieurs expositions seront aussi faites. Interrogé sur ces expositions, Mohamed Saidou Diallo, responsable de communication de la société AngloGold Ashanti (SAG) a tenu à préciser :

« Le symposium des Mines de Guinée est un espace d’échange entre les acteurs miniers. Donc, c’est l’occasion pour notre entreprise (SAG) qu’on appelle entreprise citoyenne, de mieux promouvoir ce qu’on fait en terme de développement local et en terme de contribution à l’économie du pays. C’est de démontrer tout ça face aux visiteurs et au public. En 2021, plus de 20 milliards de francs guinéens ont été dépensés dans les projets communautaires…»

Youssouf Keita

+224 622285400