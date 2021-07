Conakry : des affres de prison, Thierno Sadou Diallo devient expert en dommage corporel : “c’est un défi relevé”

Dr Thierno Sadou Diallo a été cité dans l’attaque contre le domicile du chef de l’État du 19 juillet 2011. Il a été jugé et condamné à 5 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l’État.

Après 4 ans 5 mois de prison, il a été gracié par le président Alpha Condé. Ayant préparé sa thèse, puis soutenu dans la maison carcérale de Coronthie, il a prêté serment hier devant les magistrats de la Cour d’Appel de Conakry et est devenu expert en dommage corporel. Dr Thierno Sadou a accordé une interview à notre rédaction ce vendredi 9 juillet.

« C’est un double sentiment, de joie et de fierté. Comme vous le savez, au début, c’était pour un procès public pénal avec des infractions assez graves, comme les atteintes à la sûreté de l’État etc…Et hier, à la même barre, j’étais arrêté pour prêter serment et je pense que même l’un des magistrats qui m’a fait prêter serment, pendant qu’on prenait la photo de famille m’a fortement serré la main et m’a dit aussi qu’il était là lorsque je répondais aux questions des magistrats pendant le procès du 19 juillet et m’a beaucoup félicité, que ça été un sentiment de fierté. Cela montre justement que c’est un défi relevé parce qu’au début on avait clamé notre innocence, mais à l’issue du procès, il a eu condamnation. », a-t-il confié à Mediaguinee.

Et de revenir sur les conditions dans lesquelles il a préparé sa thèse jusqu’à la soutenance, avant d’être gracié par le chef de l’État. « Il faut noter que c’est à la prison que Pr Hassane Bah, chef de service de médecine légale, avait accepté d’être mon directeur de thèse. J’avais pu, grâce à l’intégration et à la facilitation des autorités, à savoir le ministère de la Justice et l’Administration pénitentiaire et le ministre Cheick Sako d’alors, avoir l’autorisation de rédiger ma thèse. Comme vous le savez, avec les quelques détenus, il fallait aussi aider et j’ai participé à soigner les gens et le Professeur a encadré ma thèse. J’ai soutenu dedans [en prison] et cinq jours après, le chef de l’État a usé de son pouvoir pour me gracier.» A-t-il raconté. Et d’ajouter que nouveau statut lui permettra «d’aider les magistrats a assigné leur question de justice pour les questions techniques relatives à des problèmes médicaux légaux notamment en santé ».

Pour finir, il a expliqué que pour être inscrit sur la liste nationale des experts agréés en évaluation des dommages corporels dans les cours et tribunaux, c’est une denrée un peu rare chez nous. Parce qu’il faut avoir un diplôme de Bac+7 puis devenir médecin ensuite 4 ans de formation pour se spécialiser pour devenir médecin-légiste et acquérir certaines expériences.

