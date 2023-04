Conakry : des cadres des services spéciaux outillés sur l’élaboration du CDMT/CBMT 2024-2026

En collaboration avec le ministère du budget, le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé tient dans ses locaux ce jeudi 20 avril, un atelier d’élaboration du document stratégique, Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et du cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) pour la période 2024 – 2026.

Ce document triennal constitue un outil incontournable et efficace dans la gestion budgétaire. Il permet de donner une bonne orientation de la gestion axée sur les résultats.

Selon le secrétaire général chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé, le CMDT/CMBT va donner un souffle nouveau dans la lutte contre la drogue et du crime organisé.



Pour le commissaire divisionnaire, Abdoul Malick Koné, les objectifs visés par l’élaboration du CMDT/CMBT sont « Arriver à un consensus sur le cadre de suivi et d’évaluation ; s’accorder sur les actions prioritaires du Plan triennal ; avoir une vue d’ensemble sur les engagements et les ressources mobilisables en vue de leur orientation conformément à la réalisation de nos actions prioritaires », a déclaré le commissionnaire divisionnaire, Abdoul Malick Koné.

Plus loin, il a invité les cadres des services spéciaux impliqués à jouer pleinement leur rôle dans l’élaboration du CMDT/CMBT 2024 – 2026.

Le directeur général adjoint du budget a tenu à rappeler les motifs de l’élaboration des CDMT au niveau des départements sectoriels qui est devenue une priorité du ministère du budget.



Dr Mamadou Barry souligne qu’avec l’élaboration du CMDT/CMBT « beaucoup de problèmes dont souffrent les sectoriels, les institutions qui bénéficient des ressources budgétaires de l’État pourraient être réglés ». Et d’ajouter que les CMDT « permettront d’aligner le budget sur les priorités des sectoriels (…). Je parle de priorité parce qu’aussi, le défi est qu’on ne pourra pas tout prendre en charge. Ce n’est pas parce que le ministère du budget ne voudrait pas, pas parce que la direction générale du budget ne voudrait pas. C’est tout simplement parce que nous avons un espace budgétaire limité. L’autre intérêt des CDMT, c’est de garantir la continuité des actions ».

Chargé de formation à la direction nationale du budget, Fodé Kary Fofana indique que le CMDT, étape transitoire vers le budget programme est un document qui « précise comment les ressources sollicitées par les différents ministères seront utilisées pour atteindre préalablement les objectifs fixés. En même temps, ce document permet de mettre en lien trois éléments fondamentaux : les politiques publiques, les dépenses budgétaires et les programmes. Donc, mettre en lien ces trois éléments nous permet d’atteindre les objectifs, d’être efficace et efficient, de faire une bonne planification, une bonne programmation et une très bonne budgétisatisation en fonction des priorités des différents sectoriels, ministères et institutions », a expliqué Fodé Kary Fofana.

Sadjo Bah