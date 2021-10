Conakry : Des cadres élaborent une feuille de route pour une transition apaisée et inclusive

Le collectif des cadres pour le développement intégré de la Guinée (CCDIG) s’est penché au cours d’un atelier tenu ce jeudi 07 octobre au palais du peuple, sur un document d’orientation stratégique pour une transition apaisée et inclusive.

L’Objectif est de contribuer à la gestion efficace de la période de transition en Guinée à travers l’élaboration d’une charte de transition consensuelle, la mise en place des organes de gestion de la transition et la mise en place ou réhabilitation des institutions républicaines.



Ledit atelier qui s’inscrit dans le cadre d’une série de consultations engagées par le CNRD avec tous les acteurs du développement en vue de recueillir des propositions concrètes pouvant conduire à des réformes tant institutionnelles qu’administratives. L’élaboration de ce document prend en compte toutes les préoccupations, suggestions et amendements qui concourent à un meilleur accompagnement de la transition.

Selon Sékou Mawa Touré, les discussions ont porté essentiellement sur :

« La relecture du document en prenant en compte les noms ou expressions consacrés ; le cadre et le type d’organisation du CNT ;

La structure gouvernementale qui devrait être fixée; le mécanisme de suivi des lettres de mission des départements ministériels ; de l’organe de gestion des élections ; du respect des textes de lois ; le choix des personnes pour diriger les différentes institutions ; les mécanismes visant à pérenniser la participation des jeunes et des femmes ; la priorisation et la rationalisation de la participation de la Guinée aux instances internationales ; l’implication de la diaspora dans le développement socioéconomique de la Guinée en prenant en compte les réalités tant au niveau traitement que compétences », a-t-il déclaré.

S’exprimant au nom des participants, Yaye Mariama Barry, cheffe de cabinet des investissements et du partenariat public-privé, a exprimé le souhait des participants.

« Nous, participants, souhaitons que ce document contribue à poser les jalons d’une transition harmonieuse et inclusive, permettant ainsi à notre pays de repartir sur de nouvelles bases en termes de gouvernance politique, administrative et sociale », a-t-elle souhaité.

Exprimant la disponibilité du CCDIG à accompagner la transition, Mohamed Djiba Fofana a affirmé que cet atelier a permis d’amender les axes prioritaires proposés par le CCDIG ainsi que les stratégies de leur mise en œuvre contenus dans une feuille de route pour une meilleure transition.

« Nous, membres du CCDIG, estimons que ce projet de feuille de route qui a eu l’adhésion des participants à cet atelier, aidera sans nul doute les nouvelles autorités et les autres organes de la transition, dans une synergie d’action, d’atteindre les résultats escomptés. Je voudrais au nom du Collectif des Cadres pour le Développement Intégré de la Guinée, exprimer notre disponibilité et engagement à accompagner la transition afin de gagner la bataille au développement grâce aux réformes courageuses annoncées au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD. Sur ce, je dirai qu’une Guinée nouvelle, réconciliée et émergente est possible », a indiqué le président du CCDIG.

Il termine en rassurant l’ensemble des participants de la prise en compte de leurs différentes remarques et observations.

Maciré Camara