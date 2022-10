Conakry : des entrepreneurs et responsables commerciaux d’entreprises en formation

Pour la première fois en Guinée, le cabinet international d’Expertise en Développement Commercial en collaboration avec la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG), a entamé vendredi 30 septembre au siège de la MAOG, à Yimbayah, une formation de jeunes entrepreneurs et responsables commerciaux dans les modules de stratégies de pilotage de la branche commerciale, techniques de vente, outils de prospection, méthodologie d’élaboration de plan d’action commercial et encadrement des équipes commerciales.

L’objectif de la formation est d’outiller ces entrepreneurs et responsables commerciaux sur les éléments indispensables pouvant leur permettre de développer leurs branches commerciales en vue d’optimiser la rentabilité en terme d’argent dans les entreprises.

Selon le représentant du cabinet en Guinée, Naby Laye Djenab Camara, cette formation permettra à ces entrepreneurs de relever les défis qui s’offrent à eux dans le domaine commercial.



« Nous sommes là aujourd’hui dans le cadre du renforcement des capacités des responsables commerciaux de chaque entreprise en matière du développement commercial. Vous savez, c’est le grand défi de tous les entrepreneurs aujourd’hui parce que vous n’êtes pas sans savoir que beaucoup d’entreprises partent en faillite parce qu’ils n’arrivent pas à gérer leurs branches commerciales. Voilà pourquoi le cabinet à travers le bureau Guinée a décidé de tenir ces formations de renforcement des capacités pour les commerciaux de ces entreprises et les responsables commerciaux », a-t-il estimé.

Boubacar Barry, Directeur commercial d’une entreprise de la place, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de la formation

« Je suis là pour une formation avec des commerciaux parce que je trouve cette formation impeccable pour nous. Les expériences que je vais acquérir ici, je compte mettre ça en pratique sur le terrain pour avoir plus de marché. Je vois déjà qu’il y aura beaucoup d’informations par rapport à cette formation. Cela permettra d’évoluer plus sur le marché. Parce qu’actuellement, il y a une concurrence sur le marché. Mais, avec cette formation des commerciaux, ça va beaucoup nous aider par rapport au marché », s’est-il réjouit

Consultant de renommée internationale en développement commercial, Osspiss Ognamé KOM, formateur a décortiqué le programme de ces trois jours.



« Il faut dire que c’est un programme de formation déjà qui comporte 3 formations. La 1ère c’est une formation destinée aux responsables commerciaux, donc c’est une master classe qui se voudrait renforcer les capacités des responsables commerciaux sur leurs aptitudes à structurer leurs branches commerciales, à piloter jusqu’aux résultats et à manager une équipe. La 2ème est une formation destinée aux commerciaux qui se veulent d’apporter des outils pratiques, des méthodologies de procédures. Donc, des outils de procédure de méthodologie à un factuel pour aider les commerciaux à être de plus en plus rentable dans leur quête de clients. Et enfin, nous avons une 3ème qui est un atelier qui se veut d’enseigner un module de montage de vidéos avec son smartphone aux entrepreneurs, ce qui devrait les aider à faire les publicités », a-t-il expliqué.

A noter qu’au terme de ces sessions de formation, les participants auront enrichi leurs connaissances dans le domaine commercial et seront plus aptes à faire valoir leurs compétences au niveau international.

Maciré Camara