Conakry : des hommes encagoulés font une descente chez DK, la nuit dernière (témoin)

Des hommes encagoulés ont fait une descente la nuit dernière chez Kadiatou Diallo, plus connue sous le nom de DK, fille de l’ancien président de l’Assemblée nationale Elhadj Boubacar Biro Diallo, tau quartier Kobayah, dans la commune de Ratoma, à Conakry.

Selon nos informations, ce sont quatre hommes encagoulés et armés qui étaient sur deux motos et qui ont fait une descente entre 00 heure et 1 heure du matin chez la fille de l’ancien président de l’Assemblée nationale. Heureusement qu’elle n’y était pas et aucun dégât n’a été enregistré.

Contacté par Mediaguinee, Mahmoud qui était au domicile de DK a expliqué comment les faits se sont déroulés.

« Ils sont venus sur deux motos entre 00 heure 40 et 1 heure du matin. Ils ont garé au carrefour. Ils étaient au nombre de 4 grands gaillards et armés. Ils sont descendus de la moto. L’un est resté en retrait au carrefour, l’autre est redescendu un peu pour vérifier la route. Les deux autres sont venus vers la cour, l’un a dit, c’est chez DK ici. Quand ils sont venus, l’un d’entre eux est venu taper à la porte. Et moi, je ne suis pas venu demander qui c’était. Je me suis caché quelque part pour les regarder. Et comme personne ne venait regarder qui était à la porte, un d’entre eux est venu au coin de la cour pour voir s’il y a quelqu’un à l’intérieur de la cour parce que la lumière était allumée. Et comme il n’a pas vu la voiture de DK, il a dit quittons ici pour ne pas que les gens nous voient ici. De là où j’étais, je ne pouvais pas faire une vidéo au risque de me faire repérer. C’est quand ils sont repartis que j’ai réveillé les autres et j’ai appelé madame DK pour l’informer. Heureusement qu’elle n’a pas passé la nuit là-bas », a expliqué MS.

Pour rappel, DK est à l’origine de la condamnation par défaut de Ousmane Gnelloy Diallo à cinq ans d’emprisonnement pour injures publiques.

Depuis l’arrestation la semaine dernière de celui qui aime à se faire appeler “ministre de la défense nationale du président Alpha Condé sur Facebook, un procès en appel est programmé le 7 octobre dans l’affaire Dk -Ousmane Gnelloy.

Noumoukè S.