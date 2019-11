Conakry : des inconnus ont voulu faire éclater la station Total de Dabondy (source)

Hier, tard dans la nuit, des personnes jusque-là non identifiées ont mis le feu à une voiture à la station Total de Dabondy, dans la commune de Matoto.

Selon un agent de la sécurité de la station qui a préféré garder l’anonymat, « trois personnes sont venues hier nuit dans les environs de 23h à la station, deux dans une voiture et l’autre sur une moto qui était hors de la station. Les deux individus qui étaient dans cette voiture ont demandé au pompiste de leur servir d’essence, ce dernier a demandé de patienter afin qu’il finisse de servir un autre client qui était plus proche. Après, il a demandé le nombre de litre qu’ils veulent. Ils ont ouvert le capot et détaché un raccord. Avant de prendre la fuite, un d’entre eux a allumé le feu et ils sont montés sur la moto qui était garée de l’autre côté sur le goudron’’, a-t-il dit. Ajoutant qu’après plusieurs efforts, ils ont réussi à éloigner la voiture du centre de pompage à l’aide de gaz et la participation des jeunes du quartier.

Notre source a également indiqué que ces personnes étaient venues dans l’intention de d’incendier la station d’essence. Certains parlent d’attentat terroriste.

Le chef de poste que nous avons trouvé sur place, n’a pas voulu se prêter à nos questions. Il dit n’être pas autorisé. On apprend également que la station a plus de 45.000 litres. Ce qui pourrait augmenter les dégâts.

Tôt ce mardi matin, la police judiciaire a investi les lieux pour prendre les informations liées à la trace des assaillants.

Il faut rappeler qu’il n’y a pas eu de mort ni de blessé, confie le chef de la station.

Mohamed Cissé

