Conakry : des journalistes à l’école du cadre juridique et institutionnel des droits des femmes en Guinée

Il s’est ouvert à Conakry ce mercredi 3 novembre 2021, un atelier de formation de trois (3) jours portant sur le thème : « vulgarisation de l’étude du cadre juridique et institutionnel des droits des femmes en république de Guinée. » Une initiative de l’organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH) en partenariat avec Avocats Sans Frontières France avec le soutien de l’ambassade de France en Guinée.

Durant les trois (3) jours de travaux, les professionnels des médias et les organisateurs échangeront sur des thématiques liées sur les droits des femmes en faisant des propositions afin d’améliorer ce cadre juridique et institutionnel des droits des femmes en République de Guinée.

Selon le président de l’OGDH, Souleymane Bah, « l’organisation du présent atelier avec le soutien de l’Ambassade de France en Guinée en partenariat avec Avocats Sans Frontière France vise à informer et à sensibiliser les journalistes et les professionnels de la communication sur le cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits des femmes en Guinée par le biais du rapport d’étude menée par l’OGDH. »

Certes, a t il ajouté, « cette étude n’est pas exhaustive sur la problématique des droits des femmes en Guinée, mais elle constitue un bréviaire important qui pourrait contribuer à l’enrichissement du débat sur la mise en œuvre des droits des femmes en Guinée. L’appropriation dudit rapport par des journalistes et des professionnels de communication constitue un levier important pour renforcer la promotion et la protection des droits de femmes en Guinée. »

A rappeler que cette activité est la suite logique de l’atelier de vulgarisation dudit rapport d’étude à l’endroit des magistrats. « Officiers de police judiciaire et ONGs des droits humains tenu les 28, 29 et 30 octobre 2021 avec le soutien financier de notre partenaire l’Ambassade de France en Guinée. »

Elisa Camara

