Conakry : Dr Dansa Kourouma donne le coup d’envoi des travaux du ‘’Projet M’ma Lakoè’’

Dans le cadre de promouvoir la biodiversité, le Conseil National de la Transition (CNT) vient initier un projet dénommé « M’Ma Lakoè ou Mon Potager Citoyen ». Il est question d’amener les conseillers nationaux à s’investir dans les activités agricoles, la protection de l’environnement avec à la clé, la promotion de la biodiversité.

C’est le patron du CNT, Dr Dansa Kourouma en compagnie de plusieurs de ses collègues conseillers nationaux qui a procédé au lancement des travaux dudit projet ce lundi 15 août 2022 au jardin du 2 octobre.

Selon l’initiatrice du projet (Tiguiranké Traoré), le CNT est accompagné par la coopérative des jeunes du Projet Fotoba, de 22 jeunes vacanciers de Coyah et les femmes de Coyah.

« Je suis l’initiatrice du projet mais je suis soutenue par les 81 conseillers du CNT avec l’appui incontournable et nostalgie du président Dansa Kourouma. On est là depuis le matin et on a pu semer aujourd’hui du gombo, du piment, Sorè, les carottes, les oignons, salade, tomate », explique-t-elle entre autres.

A en croire Dr Dansa Kourouma, ce projet est une initiative de son institution. « Il a été validé officiellement par la plénière pour assurer notre pleinement intégration dans la réalisation de la l’agriculture biologique ou l’agriculture bio. L’esprit est qu’il ne s’agit pas de faire l’agriculture pour le faire, il apporter une marque spéciale qu’est la promotion des produits bio. Quand on sait les herbicides et autres produits chimiques utilisés pour l’agriculture produisent des conséquences graves sur la santé de la population. Mais aussi à long terme, appauvrissent les sols. Donc notre initiative qui a été portée par une de nos sœurs (Tiguiranké Traoré) a eu l’adhésion de tous les membres du CNT en plénière. Alors, nous sommes là aujourd’hui pour faire le lancement et nous-mêmes, mette la main à la patte pour que ce petit potager citoyen initié et mis à terre, entretenu, récolté par les membres du CNT puisse marquer le point de départ d’une action d’envergure nationale pour la promotion de l’agriculture bio », dira-t-il.

Poursuivant, il dira que les produit récoltés seront pour utilisés pour la cantine du CNT. Et une partie sera vendue et l’argent réinvestit sur d’autres terres disponibles à Conakry. « Quand vous regardez le Grand Conakry, il y a des terres où il n’y a que des arbres sauvages et ça servent de poubelles. Qui peut maintenant venir jeter des ordures ici ? Une des manières de lutter contre l’insalubrité à Conakry, c’est de mettre en place un projet d’agriculture périurbain qui permettra aux femmes d’exploiter en groupement, les espaces qui existent et qui ne sont entretenus… »

Yousouf Keita

+224622285400