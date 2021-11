Conakry : enjeux et défis d’une administration du travail moderne et efficace au cœur d’une formation pilotée par le BIT

La série d’ateliers de formation en faveurs des cadres guinéens offerte par le bureau international du travail (BIT/Dakar) se poursuit dans un réceptif hôtelier à Conakry. L’initiative est de l’inspection générale du travail en partenariat avec le BIT/Dakar.

Ce mercredi 10 novembre 2021, la thématique ‘’gouvernance dans les systèmes d’administration du travail en Afrique, enjeux et défis’’ a été dispensée par le formateur Amoussou Faustin à l’attention d’une trentaine de participants venus des services de l’administration du travail et des départements ministériels

Selon l’inspecteur général du travail, Alya Camara, la rencontre de ce mercredi est le deuxième atelier qui s’inscrit dans la série d’ateliers que le bureau international du travail a bien voulu offrir à notre pays.

« Il s’agit de l’atelier portant sur les enjeux et les défis d’une administration du travail moderne et efficace. Oui, je peux vous affirmer sans risque de me tromper que cet atelier permettra de relever les différents défis qui se posent à l’administration du travail guinéen. Il y a plusieurs thématiques qui sont proposées aux participants. Je vous rappelle qu’il s’agit des participants qui viennent des différents services de l’administration du travail, mais également des départements ministériels. Les thématiques qui vont être proposées aux différents participants sont les fondamentaux des systèmes d’administration du travail, le management, le leadership et également une politique cohérente de coordination des services de l’administration du travail », a-t-il expliqué, avant d’adresser à nouveau ses vifs remerciements au BIT pour son accompagnement.

Pour Elhadj Amadou Sacko, l’un des formateurs, leur rôle était de venir appuyer l’administration guinéenne pour qu’elle soit plus efficace et pour qu’elle soit en mesure de pouvoir répondre aux préoccupations et aux besoins des usagers de cette administration.

« Moi j’ai eu à m’entretenir avec ces groupes pendant deux (2) jours autour d’un certain nombre de thématiques que sont l’élaboration des projets et programmes de développement, la mobilisation des ressources, le suivi-évaluation et ce qui est cadre logique. C’est un ensemble d’outils qui vont permettre aux experts de ces administrations du travail de pouvoir davantage être plus efficace. Et je dois avouer que pendant ces deux jours, nous nous sommes entretenus autour de ces thématiques précitées. Mieux encore, nous nous sommes rendus compte que cette administration semble davantage être beaucoup plus outillée pour jouer le rôle qu’on attend d’elle. »

Quant à Alpha Kabiné Cissé, participant, il dira que le thème de cette formation est d’actualité puisqu’actuellement, dira-t-il, « notre pays traverse une situation de crise dans plusieurs entreprises. Et ce thème s’inscrit parfaitement dans cette logique. Ce thème permettra aux inspecteurs de travail et d’autres cadres d service de l’administration qui sont là de mieux aborder ces crises. Nous sommes tout à fait convaincus que cette formation nous apportera dans notre boulot de demain. Tout le monde sait que le BIT, il n’y a pas meilleur répondant dans le monde du travail et les experts qui sont là ne sont pas à leur première assistance dans notre pays. Et nous sommes persuadés que ces experts seront à la hauteur de nos attentes. »

