Conakry Express: « nous estimons que le train va reprendre dans 10 jours » (DG Chemins de fer)

En arrêt depuis le 31 décembre 2020, le train Conakry Express qui soulageait de nombreux citoyens habitant la haute banlieue de Conakry dans leur déplacement va bientôt reprendre ses activités. C’est une information confirmée, ce mardi 17 août à Mediaguinee par le directeur général de la Société nationale des chemins de fer de Guinée (SNCFG), Me Badras Yora qui a rassuré que le train pourra poursuivre son trafic normal dans une période de 10 jours. Car, à l’en croire, les négociations avec Rusal tirent à leur fin.« Pas de date précise mais une période estimée par nous. Parce qu’on a négocié finalement avec Rusal. Pendant les élections, les trains de Rusal avaient été attaqués. Celui de Dubreka , de Fria et de Debélé. Donc, ils ont eu des dégâts, ils ont perdu beaucoup de matériels. Alors ça les a rendus franchement intraitables et ils n’entendaient rien. Donc, ils n’ont plus voulu qu’on circule. Parce qu’ils ont dit que sur la voie de CBK par exemple ils étaient obligés d’insérer des petits trains qui devraient se mettre devant les trains qui vont à Debélé pour s’assurer qu’il n’ y a pas eu de sabotage. Sinon, effectivement, ils ont été victimes des attaques. Il fut un moment, on a arrosé même leur rame et le réservoir a été percé. Ils ont perdu tout le carburant. Si c’était un train passager, c’était fini », a confié le directeur général de la société Chemins de fer de Guinée (SNCFG), Me Badras Yora.

Et d’ajouter : « compte tenu de tout ça, ils ont bloqué Conakry Express. C’est tout récemment, comme l’accalmie est revenue grâce aux efforts fournis par la sécurité dans le cadre de la lutte contre le banditisme, nous les avons approchés encore pour dire bon il ya l’accalmie maintenant, laissez-nous circuler. »

Elisa Camara