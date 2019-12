Conakry : Fatoumata Bangoura élue présidente locale de la JCI Conakry Excellence au compte de l’année 2020

La Jeune Chambre Internationale “Conakry Excellence’’ a procédé ce samedi 28 décembre, à l’installation de son nouveau bureau du comité directeur local. Organisée dans un complexe hôtelier de Conakry la cérémonie d’installation a eu lieu en présence du bureau national de la JCI et d’un grand nombre de partenaires et de hauts cadres de l’administration.

Dans son discours de circonstance, Naman Kéita, président sortant du bureau local a parlé des activités menées durant sa mandature. Après 12 mois à la tête de Conakry Excellence, l’homme se dit chanceux d’avoir pour successeur une femme.

« Cela fait 12 mois que vous m’avez confié la lourde responsabilité de conduire la destiné de notre organisation locale pour le mandat 2019. A cet effet nous avons exécuté notre plan d’action à 75%. Nous avons consacré notre temps notre énergie et notre argent à servir la communauté. Je rends un vibrant hommage à notre marraine que nous avons reconduit pour le mandat 2020 madame la directrice de la société navale qui nous a accompagné durant tout le long de nôtre parcours et je rends aussi un hommage mérité au quatre présidents et aux sénateurs qui se sont impliqués dans la réalisation de nos projets sans oublier mes homologues présidents. Durant ce mandat nous avons réalisé beaucoup de nos objectifs dont entre autres la réalisation de plusieurs modules de formations afin de renforcer la capacité de nos membres et nous avons recruté beaucoup plus de membres voir même dépasser les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous avons participé à la réunion des présidents nationaux à Ouagadougou durant ce mandat, nous avons signé deux jumelages avec la JCI Bamako et celle de Bingerville en Côte d’Ivoire. Je suis un homme chanceux parce que pour la première fois notre organisation a choisi à sa tête une femme pour diriger aux destinées de la JCI Conakry Excellence en la personne de Fatoumata Bangoura. J’ai l’espoir que l’élection de Fatoumata Bangoura à la tête notre organisation apportera un grand pas », dira-t-il.

Elue et installée avec tous les honneurs, la nouvelle présidente locale 2020, Fatoumata Bangoura, consciente des responsabilités qui lui sont assignées a réitéré son engagement à conduire les valeurs précieuses de l’organisation.

« C’est une charge et une grande responsabilité que vous venez de me confier. Je vous en remercie vivement et je vous rassure mon engagement à porter haut à travers ma modeste personne de conduire les valeurs précieuses de nos activités. Déjà nous avons des projets en cours c’est celui l’entrepreneuriat féminin qu’on avait commencé durant le mandat écoulé que nous comptons reconduire pour la mandature 2020.Il y a un projet de rénovation d’un centre de santé à Kankan qui est en voie et il y a un autre projet de sensibilisation comme le viol des enfants qui est un fait réel », affirme-t-elle.

La cérémonie s’est soldée par l’adhésion de trois nouveaux membres au sein de l’organisation

Maciré Camara