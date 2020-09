Conakry : fin de la formation de 14 agents de zone de la SEG, ce samedi

Le directeur général de la société des Eaux de Guinée (SEG), Patrick Pépé Loua, a procédé, ce samedi 12 septembre à l’agence de la SEG de Ratoma à la clôture de la formation de 14 agents de zone de la société.

Durant 6 jours, les 14 agents de la zone ont été formés sur thématiques le processus de facturation ; notion de base ; compteur ; chaine de facteurs etc.… dans le but de leur permettre de satisfaire la clientèle.

Selon le directeur de la formation, Oua Oua Koulémou, ‘’il s’agit de former un groupe d’agents de zone. Nous avons 100 aujourd’hui à Conakry. Et nous étions avec 14 dans cette formation. Cette session va couvrir l’ensemble des agents de zone, l’ensemble de tous les agents commerciaux de Conakry et à l’intérieur. Le but étant que le client de la SEG soit satisfait, que la facture qu’on tend à un client soit une facture fiable’’.

Le directeur général de la SEG vous demande de faire de la société des Eaux de Guinée un monstre qui dormait et que ce monstre-là se réveille, pour qu’on voit la réalité, pour qu’on voit ce que vous êtes capables d’apporter à la nation guinéenne, pas à la société seulement. Vous devez faire en sorte que les Guinéens soient fiers de vous, de la qualité de vos prestations et services que vous rendez à la population”, renchérit le directeur d’exploitation commerciale grand Conakry, Koundiano Siaka.

Au nom des bénéficiaires, Houssein Kaba de rassurer : « nous récipiendaires de cette formation en qualité d’agent de zone qui ont pour mission de contribuer à la réduction des pertes physiques et commerciales, nous vous rassurons de la mise en pratique de toutes les leçons apprises afin de fiabiliser la facturation et d’améliorer de manière permanente le chiffre d’affaire dans le but de rendre performante l’entreprise“.

” Je suis satisfait de la formation, maintenant la balle est dans votre camp. Vous avez été les premiers à recevoir cette formation, à vous de retourner à la société pour qu’on puisse donner à d’autres la chance d’être formés également“, a lancé le DG de la SEG à l’endroit des agents formés.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22