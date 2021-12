Conakry : fin des travaux de la première édition du Salon de l’Industrie de Guinée

Après deux (2) jours de travaux intenses, les travaux de la première édition du salon de l’industrie ont pris fin ce mardi 21 décembre à Conakry. Ayant « Industrie et chaine de valeur, vecteur de croissance », cette première édition a réuni les différents acteurs publics et privés, nationaux et étrangers et elle a été marquée par des panels et des ateliers thématiques au cours desquels les problèmes et les enjeux liés au développement industriel ont été suffisamment débattus.

L’initiative est du gouvernement à travers le Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises en partenariat avec l’ONUDI, le secteur privé et la structure Afri Compétences.

Cette cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Mamoudou Nagnalén Barry qui avait à ses côtés plusieurs cadres techniques des départements ministériels concernés et des invités de marque.

Des sous-thèmes dont la place et le rôle de l’industrie dans l’économie guinéenne, sa contribution à la compétitivité de la Guinée en perspective de l’entrée en vigueur de la Zone de libre échange continental africaine (ZLECAF) ont été détaillés par les différents panélistes à l’intention des nombreux participants.

A cette occasion, le Commissaire général dudit salon, Sékou Oumar Cissé n’a pas manqué de mots pour remercier les partenaires techniques, financiers et institutionnels qui ont selon lui, cru à la tenue de l’évènement et qui ont bien voulu l’accompagner.

A l’en croire, cette première édition du Salon a enregistré plus de 800 visiteurs par jour. « Nous pouvons dire que la seule réussite, c’est que le ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME s’implique davantage à nous accompagner pour le programme sur l’évaluation que nous avons mis en place afin de faire le bilan de ce salon et pour que nous puissions mettre en place un outil de catalyseur à travers ce salon de l’industrie pour emmener les industries à mieux se développer et également à penser à une innovation (…) Et pour cela, Afri Compétences en tant qu’entité dans ce domaine, s’engage auprès des industriels guinéens, avec l’appui du ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, a créer une forte visibilité de notre industrie, et nous engageons à une tournée africaine dans les grands salons, avec tous les industriels pour qu’on soit prêts à franchir ensemble la Zlecaf », dira-t-il entre autres.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Mamoudou Nagnalén Barry a, au nom du gouvernement félicité les organisateurs avant d’annoncer que la qualité des échanges ont permis de dresser un véritable diagnostic du secteur industriel guinéen.

« Des pistes de solutions pertinentes ont été également identifiées afin de relever à court, moyen et long termes, ces défis dans leurs dimensions institutionnelles, économiques, sociales et environnementales. Les recommandations issues de ce salon serviront de fondement à l’élaboration de la lettre de politique industrielle de la Guinée et orienteront certainement l’action publique d’une manière générale, et celle des autres secteurs de l’écosystème », dira le ministre.

A noter que la journée de ce mercredi sera mise à profit pour visiter certaines unités industrielles.

Youssouf Keita