Conakry : Foniké Mengué « transporté d’urgence » à l’hôpital Ignace Deen pour des soins (Me Béa)

Le responsable de la mobilisation du front national pour la défense de la constitution (FNDC) Oumar Sylla alias “Foniké Mengué” a été transporté d’urgence à l’hôpital national Ignace-Deen, ce Lundi 2 Juillet 2021.

Interrogé par notre rédaction son avocat Me Salifou Béavogui a confirmé l’information en ces termes : « Oui je vous le confirme qu’il (Oumar Sylla) a été transporté à l’hôpital, il y a un peu plus de 45 minutes. Mais je le dis à plusieurs reprises, je préfère m’abstenir de toute déclaration à la presse. Je préfère gardé le silence.» A-t-il coupé court une nouvelle fois.

La semaine dernière, l’activiste a aussi été admis à l’hôpital pour des soins avant de retourner à la maison centrale où il purge sa peine.

Oumar Sylla plus connu sous le nom de Foniké Mengué est condamné en appel, à 3 ans d’emprisonnement.

Mamadou Yaya Barry

