Conakry : formation de 30 journalistes pour décourager les migrants africains

Un atelier de formation sur le projet « Autonomisation des jeunes en Afrique et la lutte contre la migration irrégulière s’est ouvert, mercredi 3 juillet à Conakry. Ce projet vise à renforcer le dialogue pacifique entre les migrants et les communautés d’accueil dans les pays cibles, espérant ainsi décourager d’autres jeunes guinéens à choisir le chemin périlleux de la migration. Pendant deux jours, une trentaine de journalistes venus de Conakry et de l’intérieur du pays seront formés sur les moyens de produire des reportages éthique et professionnel sur la migration irrégulière.

Selon la représentante de l’UNESCO, Barbara Sow, la migration irrégulière est une dynamique inquiétante qui a endeuillé et continue d’endeuiller le continent africain, et particulièrement la Guinée.

Selon des chiffres publiés par le Haut-Commissariat aux Nations Unies pour les Réfugiés en 2018, plus de 2200 migrants sont mortes en tentant de traverser la méditerranée, et près de 3140 migrants morts ou portés-disparus l’année précédente.

« Des jeunes pleins d’espoir partis à la recherche de bien-être et qui ne reviendront jamais… C’est pour vous dire que la situation est préoccupante, voire alarmante. Il est donc impératif d’éradiquer le phénomène par tous les moyens possibles en éduquant, sensibilisant les jeunes ainsi que leurs communautés et en les présentant les alternatives à la migration. L’organisation s’investit donc dans la lutte contre la migration irrégulière par les médias qui constituent le quatrième pouvoir. Avec ce pouvoir, les journalistes ont les moyens et les responsabilités de participer activement à la lutte contre la migration irrégulière pour préserver les vies de nos jeunes concitoyens afin d’appuyer les efforts de la Guinée, de l’OIM et d’autres partenaires intervenants sur la question ».

Mauro Livio Spadavecchia, ambassadeur d’Italie estime que son pays a sauvé beaucoup de vies mais pour faire face aux difficultés, aucun migrant ne devrait vivre hors de sa communauté.

« Lancer un atelier avec les médias signifie aidez-nous à comprendre tout ce phénomène, parce que pour nous, c’est extrêmement important. On fait face à des difficultés, s’il s’agit de sauver des vies, on a sauvé plusieurs, beaucoup de vies, mais il y a un facteur culturel qu’il faut passer, le facteur communautaire. Nous en Italie, on a vécu des siècles dans la communauté méditerranée… On a vécu en paix tout ce temps pourquoi ? Parce qu’il y a un esprit pas seulement de liberté, d’innovation, de sens de la communauté. Si les migrants irréguliers vont vivre hors de leurs communautés, ça va être la mort », estime-t-il.

Pour Tété Kéita, Cheffe de Cabinet du Ministère de l’information et de la communication, ce projet renforcera l’accès à l’information permettant de sensibiliser et d’améliorer la connaissance et la compréhension sur le sujet des migrations irrégulières.

« Il vise également à soutenir un journalisme professionnel et éthique et à développer les capacités des médias dans ce domaine précis. Le projet va permettre à nos journalistes, d’être mieux informés et mieux outillés à cette coopérative en prenant en considération l’impact social de leur travail. Des programmes spécifiques seront produits pour aider les jeunes à s’émanciper et avoir accès à de nouvelles opportunités. Je demande aux responsables du projet de veiller scrupuleusement à la participation active des différents acteurs concernés. En ce qui concerne le Ministère de l’information et de la communication, en notre qualité de Département de tutelle et au nom du ministre de l’information et de la communication, je vous réitère notre engagement et notre totale disponibilité à accompagner ce projet », assure-t-elle.

Il est à rappeler que ce projet qui est une initiative de l’Unesco qui a mobilisé des fonds pour sa mise en œuvre sur une période de 3 ans couvre 8 pays africains que sont la Guinée, la Côte-d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Nigéria, le Ghana et le Cameroun. Il est financé par le gouvernement italien à travers le fundo Africa.

Maciré Camara